Streich hält Finke-Rekord für unerreichbar

Christian Streich vom Fußball-Bundesligisten SC Freiburg hält den Rekord von Volker Finke für unerreichbar. Das sagte er kurz vor seinem zehnjährigen SC-Trainerjubiläum dem "kicker".

"Nein", antwortete Streich auf die Frage im Interview mit dem Fußballfachamagazin (Montagausgabe), ob der Rekord von Finke für ihn vorstellbar wäre. Finke hatte Freiburg 16 Jahre am Stück trainiert (1991-2007), Streich feiert am Mittwoch sein zehnjähriges Dienstjubiläum.

Streich hat den Erinnerungs-Knopf im Kopf

In dieser Zeit seien "unzählige Sachen passiert", so der 56-Jährige: "Ich habe so viele Dinge in meinem Kopf abgelegt, die nicht da sind, aber wenn einer auf den Kopf drücken würde oder ich sehe einen Ex-Spieler aus einer bestimmten Zeit, kommt alles wieder zum Vorschein."

Über seinen größten Erfolg muss Streich nicht lang nachdenken. "Dass wir neun Zehntel der Zeit in der Bundesliga gespielt haben und im Jahr nach dem Abstieg Meister geworden sind. Wir hatten Erfolg im Rahmen der Möglichkeiten des SC Freiburg und spielen so Fußball, dass die Menschen gern zu uns ins Stadion kommen", sagte Streich und fügte an: "Wir sind und waren immer eine Gemeinschaft. Dieser Begriff ist leicht ausgesprochen, Gemeinschaft im positiven Sinne zu leben ist aber nicht so einfach."

Historischer Champions-League-Platz zur Winterpause

Nach einer starken Hinrunde überwintert Streich mit dem SC auf dem dritten Platz - so gut wie noch nie. Zuletzt siegten die Freiburger in der Liga mit 2:1 gegen Bayer Leverkusen.