Jonathan Schmid vom Fußball-Bundesligisten SC Freiburg ist kein Mann der großen Worte. Der 30-Jährige ist eher ein leiser Zeitgenosse - so leise, dass er für manche unter dem Radar läuft. Dabei steckt ein sportliches Multitalent in ihm.

Jonathan Schmid ist, zumindest was Sport betrifft, der wahrscheinlich vielseitigste Profi beim SC Freiburg. Er kann auf dem Hinterrad Fahrrad fahren oder macht im Trainingslager Salti von der Brücke über dem Fluss, von der manche entweder gar nicht springen oder nur mit viel Überwindung einen Fußsprung wagen. Johnny, wie ihn alle beim Sport-Club nennen, ist ein Multitalent im Sport. Und wenn er kein Fußballprofi geworden wäre, dann vielleicht Mountainbiker oder Turmspringer. Aber der gebürtige Straßburger hat sich schon richtig entschieden, denn auch auf dem Rasen bringt er eine unglaubliche Qualität mit.

Christian Streich war erst etwas misstrauisch

Bei Racing Straßburg wurde er ausgebildet. Mit 18 Jahren kam der Wechsel zum Offenburger FV, nachdem er bei einem Jugendturnier vom damaligen Trainer der Offenburger, Christoph Wetzel, entdeckt worden war. Doch der heutige Jugendtrainer und Scout des SC Freiburg behielt sein Talent nicht lange, denn schon beim ersten Spiel gegen die A-Jugend des SC Freiburg, trainiert von Christian Streich, stach er dem Fußballlehrer ins Auge.

"Der entscheidende Faktor war Christoph Wetzel, weil Johnny ein paar Sachen gemacht hat, die mir nicht so gefallen haben und ich habe nicht gewusst, ob wir das hinkriegen. Aber Christoph Wetzel hat gesagt, du musst ihn nehmen, ihr werdet das zusammen hinbekommen", erzählt Christian Streich. Der erste Schritt Richtung Freiburg war also getan, das erste Gespräch zwischen Trainer Streich und Spieler Schmid ließ aber auf sich warten. "Dann habe ich mit dem Johnny gesprochen und mit seinen Eltern, wobei der Johnny hat damals nicht so viel geredet. Jetzt redet er, aber damals, mit mir, hat er nicht so viel geredet. Eigentlich fast nichts, aber er konnte kicken. Deshalb haben wir das gemacht."

Startschuss seiner Karriere

Beim SC Freiburg startete Jonathan Schmid dann richtig durch. Zwei Jahre beim SC Freiburg II, ab 2011 dann in der ersten Mannschaft, anfänglich unter Robin Dutt. 2015 der Wechsel in den Kraichgau zur TSG 1899 Hoffenheim. Nach nur einem Jahr ging die Reise für den Franzosen weiter zum FC Augsburg. Eine erfolgreiche Zeit, die drei Jahre anhielt. 2019 die Rückkehr nach Freiburg, und hier soll sich der Kreis seiner Karriere auch schließen. Stand Freitag (5.3.) hat Jonathan Schmid 272 Bundesligaspiele absolviert.

Streich wünscht sich Grüße von Ribéry

Genau eines fehlt ihm noch, um mit dem eher schrillen und weniger stillen Franck Ribéry gleichzuziehen. Der ehemalige Bayern-Star hat 273 Bundesligaspiele in seiner Karriere gemacht, Jonathan Schmid wird ihn also sicherlich überholen. Ob er am Samstag beim Spiel gegen RB Leipzig schon gleichziehen wird, das ließ Freiburgs Trainer natürlich offen. Aber in Richtung Rekordhalter Ribéry hatte Christian Streich dann doch einen Wunsch für seinen stillen, aber hoch veranlagten Lieblingsfranzosen. "Man müsste dem Franck sagen, er soll mal die sozialen Netzwerke für etwas Positives nutzen und dem Johnny mal einen schönen Gruß schicken aus Florenz."