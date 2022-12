Vincenzo Grifo und sein Hattrick: Der Mann mit dem Zauberfuß

Vincenzo Grifo sticht beim SC schon seit Jahren hervor. Seinen bisher besten Moment in Freiburg hatte er mit seinem Hattrick beim 4:1 gegen Union Berlin. Das ist auch der Sportmoment 2022 für SWR-Sportredakteur Harry Kiner.

Vincenzo Grifo ist für mich schon seit Jahren einer der auffälligsten Spieler im Kader des SC Freiburg. Nicht nur auf, sondern auch neben dem Platz. Grifo wirkt im Interview immer sympathisch, ehrlich, aufgeräumt. Nur einmal machte er über einen längeren Zeitraum zu. Im Sommer letzten Jahres, als er nicht für Italien zur Europameisterschaft fahren durfte und die Italiener dann auch noch den Titel holten.

Vincenzo Grifo trifft für Italien beim Länderspiel in Albanien

Ich konnte seine Enttäuschung mehr als nachvollziehen. Dass er nicht darüber reden wollte, machte ihn für mich noch menschlicher. Umso mehr freut es mich, dass Grifo inzwischen auch im Herzen der italienischen Fußballfans angekommen ist. Der 29-Jährige erzielte im Länderspiel gegen Albanien am 16. November zwei der drei Tore für die Azzuri. "Albanien - Italien wird zur Grifo-Show. Wendig, talentiert und charaktervoll: Der 'Deutsche' zeigt, dass er in der Bundesliga viel dazugelernt hat", kommentierte die "Gazzetta dello Sport". Und auch Italiens Trainer Roberto Mancini gratulierte: "Er ist ein außerordentlicher Spieler, und er hat zwei wunderbare Tore geschossen."

Seinen bisher schönsten Auftritt hatte Grifo aber für mich bereits drei Tage vor dem Länderspiel mit Italien. Vincenzo Grifo war beim 4 :1 Heimsieg gegen Union Berlin der überragende Akteur im Team des SC Freiburg. Dem offensiven Mittelfeldspieler gelang zwischen der 4. und der 20. Minute ein lupenreiner Hattrick.

Drei Tore in nur 16 Minuten

Vincenzo Grifo benötigte nur etwas mehr als eine Viertelstunde für seinen ersten Hattrick. In der 4. Minute verwandelte er einen Handelfmeter gegen Union. Dann traf der 29-Jährige nach einem schönen Konter in der 6. Minute zum 2:0. In der 20. Minute - diesmal per Foulelfmeter - war er erneut erfolgreich. Bei jedem Treffer habe ich mitgefiebert und entsprechend habe ich ihm jeden Treffer auch gegönnt.

Vincenzo Grifo trifft dreifach gegen Union Berlin

Mir macht es einfach Spaß, Grifo beim Fußballspielen zuzuschauen. Er hat stets den Überblick, sieht stets seine Mitspieler und setzt sie entsprechend in Szene. Der Deutsch-Italiener besitzt zudem eine herausragende Technik. Der Ball wird immer gestreichelt, ob beim Zuspiel, Freistoß oder beim Elfmeter. So sah es auch der "Corriere della Serra" nach den beiden Treffern gegen Albanien: "Das nicht für die WM qualifizierte Italien hat Spaß mit Grifo. Sein Doppelpack ist die Leistung eines Meisters, was Kaltblütigkeit und Genauigkeit betrifft".

Vincenzo Grifo feiert seinen Hattrick gegen Union mit den Fans

Grifo jubelt mit den Fans

Grifos Hattrick gegen Union war übrigens der schnellste in der Bundesliga-Historie des SC Freiburg. Emotionaler hätte das letzte Spiel des SC vor der Winterpause für mich nicht enden können. Nach dem 4:1 im Heimspiel gegen die Berliner hallte der Name von Vincenzo Grifo minutenlang durch die neue Freiburger Arena. Das vollbesetzte Stadion forderte den dreifachen Torschützen an den Zaun, zu den Tribünen. Was für ein Moment! Der beste Akteur des Spiels ließ sich nicht zweimal bitten.

Der gebürtige Pforzheimer, der gerade noch auf dem Platz mit seiner Tochter stand, drückte seinen Nachwuchs kurzerhand Freiburgs Kapitän Christian Günter in den Arm. Grifo kletterte über die Absperrung, auf die Fan-Tribüne und schmetterte zusammen mit dem SC-Anhang das Lied: "Oh, wie ist das schön." Auch dank der Gala des Deutsch-Italieners überwintert der SC auf Platz zwei direkt hinter dem FC Bayern München. Grifo versuchte seine Gefühle nach der Partie gegen Union in Worte zu fassen: "Ich bin noch völlig außer Rand und Band. Das war eines der schönsten Spiele, die ich hatte: Ich bin einfach happy."

Streich und Grifo: Die Erfolgsgaranten des SC Freiburg

Und auch ich bin happy und ziehe persönlich den Hut vor Vincenzo Grifo und dem SC Freiburg. Mit dem im Vergleich zu Bayern oder Dortmund eher bescheidenen Etat ganz vorne in der Bundesliga mitzuspielen, nötigt mir einfach Respekt ab. Und auch wenn Freiburgs Trainer Christian Streich mahnend warnt: "Es kommen auch wieder andere Zeiten", wünsche ich mir für Vincenzo Grifo und den Sport-Club, dass die Zeiten möglichst lange so bleiben.