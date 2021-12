Nico Schlotterbeck: Freiburgs Verteidiger und der Traum vom "besten Verein"

per Mail teilen

Dass die Freiburger nach der Hinrunde auf Platz fünf der Tabelle stehen, war nicht unbedingt vorherzusehen. Es ist aber folgerichtig, weil unter anderem die Abwehr um Nico Schlotterbeck konstant konsequent verteidigt hat.

"Seit ich meine Haare gefärbt habe, läuft es irgendwie". Nico Schlotterbeck ist mit seinen silbergrauen Haaren und seiner Größe von 1,91 Metern in der Freiburger Abwehr nicht zu übersehen und seit dieser Hinrunde auch nur noch schwer wegzudenken.

Zweikampfstark und mit Übersicht

17 Einsätze. 67,1 Prozent gewonnene Zweikämpfe. 71,9 Prozent gewonnene Luftzweikämpfe. Dazu zwei Tore, eins gegen Gladbach und eins gegen die TSG Hoffenheim. Es sind keine schlechten Zahlen für den Innenverteidiger, dessen Fußball-Jahr 2021 beeindruckend erfolgreich war.

Hansi Flick nominiert Schlotterbeck

Der 22-Jährige hat großen Anteil an der stabilen Abwehr der Breisgauer, die in dieser Saison gemeinsam mit dem FC Bayern München die wenigsten Gegentore aller Bundesligisten bekommen hat (16). Mit seinen Leistungen hat er es sogar in die A-Nationalmannschaft geschafft. Bundestrainer Hansi Flick nominierte den U21-Europameister.

"Ich habe mir die Nominierung durch meine Leistung verdient."

Zwar blieb er dort bislang ohne Einsatz, musste zuletzt sogar verletzt abreisen. Dennoch passt die Nominierung zu seinem erfolgreichen Jahr 2021.

Schlotterbecks langer Weg bis in die Nationalmannschaft

Der Weg bis in die Nationalmannschaft war für Schlotterbeck aber mit Umwegen verbunden - das gehört auch zur Geschichte des gebürtigen Waiblingers. Groß geworden ist Nico Schlotterbeck - gemeinsam mit seinem Bruder Keven - bei der SG Weinstadt im Rems-Murr-Kreis. Ausgebildet wurde er dann bei den Stuttgarter Kickers. Dort kam schon in jungen Jahren der erste Rückschlag: Die Kickers wollten ihn nicht mehr. "Ehrlich gesagt war es ein Schlag ins Gesicht", gibt Nico Schlotterbeck gegenüber SWR Sport zu. "Natürlich war ich damals sehr frustriert." Er wechselte dann zum VfR Aalen, spielte beim Karlsruher SC und landete beim SC Freiburg.

In der vergangenen Saison spielte er - ausgeliehen von Freiburg - bei Union Berlin. Dort hat er den Durchbruch in der Bundesliga geschafft und sich zum Stammspieler entwickelt.

Schwieriger Konkurrenzkampf mit Bruder Keven beim SC Freiburg

Nach rund zweieinhalb Jahren standen die Brüder Nico und Keven Schlotterbeck im Spiel gegen Union Berlin Mitte Dezember wieder gemeinsam in der Startelf des SC Freiburg - ausgerechnet an der Alten Försterei, gegen den Verein, an den beide vom SC ausgeliehen waren.

Dass Nico Schlotterbeck im Konkurrenzkampf mit Bruder Keven, auch Verteidiger, steht, wollte er er sich eigentlich nicht antun. Er fühle sich mit ihm in Freiburg nur dann wohl, wenn er nicht mit ihm konkurriere, sagte er im Sommer. Damals wurde er mit dem VfB Stuttgart in Verbindung gebracht, blieb aber beim SC.

Wechselgerüchte um Schlotterbeck

"Dass er ein guter Verteidiger ist, das sieht jeder", kommentierte Julian Nagelsmann vor dem Spiel des SC gegen die Bayern. Dass Nico Schlotterbeck mittlerweile auch für andere Clubs interessant ist, ist unumstritten. Sein Vertrag beim SC geht bis zum 30. Juni 2023 - möglich, dass er den Breisgau schon vorher verlässt. Gerüchten zufolge hat beispielsweise der BVB ein Auge auf ihn. Schlotterbeck selbst sagte im "Kicker": "Ich bin kein Typ, der unbedingt in England oder Spanien spielen muss. Ich wollte immer in der Bundesliga spielen, und das am liebsten beim besten Verein."

Nach seinen Leistungen für den SC Freiburg - eine durchaus nachvollziehbare Aussage. Schlotterbeck betonte nach dem letzten Hinrundenspiel aber auch: "Ich habe auf jeden Fall nicht vor, im Winter zu wechseln. Ich habe vor der Saison gesagt, ich muss schauen, wo der nächste Schritt ist. Habe entschieden, den in Freiburg zu machen. Wenn nächste Saison der nächste Schritt wieder in Freiburg ist, bleibe ich wieder hier."