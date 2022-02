SC Freiburg II spielt unentschieden gegen Viktoria Köln

Am 25. Spieltag der 3. Liga war Viktoria Köln zu Gast im Dreisamstadion. Der SC Freiburg II führte zunächst. In der zweiten Halbzeit glich Köln zum 1:1-Endstand aus.

Nach dem 1:1 gegen die Würzburger Kickers am vergangenen Spieltag brachte SC-Trainer Thomas Stamm drei neue Spieler in der Startelf: Für Philipp Treu, Claudio Kammerknecht und Sascha Risch (alle Bank) kamen Hugo Siquet, Kiliann Sildillia und Julius Tauriainen.

Freiburg mit frühem Führungstreffer

Der SC Freiburg begann konzentriert und druckvoll und ging schon nach fünf Minuten in Führung. Patrick Kammerbauer köpfte den Ball zu Lars Kehl, der aus fünf Metern traf. Nach dem Führungstreffer ließ der Sport-Club nicht nach. Hugo Siquet, der bei den Profis trainiert und in der zweiten Mannschaft Spielpraxis sammeln soll, setzte eine verunglückte Flanke an die Latte. Nur wenige Minuten später landete der Torschuss von Yannik Engelhardt am Pfosten. Danach blieb der SC mit seinem schnellen Umschaltspiel gefährlich. Die Kölner hatten zwar zwischenzeitlich mehr Ballbesitz, daraus entstand aber kein Torschuss.

Anschlusstreffer für Köln

Die Kölner spielten nach dem Seitenwechsel mutiger und belohnte sich schnell: Freiburgs Julius Tauriainen bekam den Ball im eigenen Strafraum an den ausgestreckten Arm. Simon Handle verwandelte den Elfmeter. Dadurch wurde die Partie ausgeglichener mit Chance für beide Mannschaften. Der Kölner Torwart Elias Bördner rettete beispielsweise in der 73. Minute gegen Vincent Vermeij stark. Etwa zehn Minuten später ging ein Kopfball von Vermeij knapp rechts am Pfosten vorbei. Damit blieb es beim 1:1-Unentschieden am Freitagabend im Dreisamstadion.