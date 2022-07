Die Offensive des SC Freiburg: Wer ist wo die beste Wahl?

Zwei Wochen vor Saisonbeginn nimmt der Kader des SC Freiburg Gestalt an. Mit jeweils fünf Zu- und Abgängen hat sich im Breisgau einiges getan. Doch was bedeutet das für die Offensive von Trainer Christian Streich?

Der SC Freiburg hat sich für die bevorstehende Europa-League-Saison personell verstärkt und ist nun breiter aufgestellt. Vor allem vorne ergeben sich für Trainer Christian Streich dadurch verschiedene Möglichkeiten: Elf offensive Spieler stehen beim Sportclub nun unter Vertrag. Doch wer ist wo die beste Wahl?

"Die Neuen" und der Kampf um den Stammplatz

Gleich drei der fünf Freiburger Neuzugänge verstärken die Offensivmannschaft des SC. Der japanische Nationalspieler Ritsu Doan kann auf dem rechten Flügel ordentlich für Wirbel sorgen. "Ritsu ist technisch sehr veranlagt, kann Eins gegen Eins und weiß auch torgefährlich zu werden. Er bringt ein gutes räumliches Verhalten und Energie auf den Platz", lobte SC-Sportdirektor Klemens Hartenbach den Spieler in einer Klub-Mitteilung.

Neu dabei ist auch Daniel-Kofi Kyereh. Der 26-Jährige ist flexibel einsetzbar und überzeugt vor allem durch seine Schnelligkeit, Torgefahr und sein starkes Dribbling. Wettbewerbsübergreifend konnte er vergangene Saison für den 1. FC St. Pauli so 13 Tore und elf Vorlagen verbuchen. Kein Wunder also, dass gleich mehrere Bundesligisten am Ghanaer interessiert waren.



Apropos Wunder: Auch das einstige österreichische Wunderkind Michael Gregoritsch geht jetzt - fünf Jahre nach den ersten Gesprächen - für den SC auf Torejagd. Der Stürmer ist mit seiner Größe von 1,93 Meter der perfekte Abnehmer für die bekannten Freiburger Flanken und Standards und trumpft zu dem mit Bundesliga-Erfahrung (188 Spiele) und einem starken linken Fuß: Qualitäten, die den Konkurrenzkampf um die Plätze in der Freiburger Startelf verstärken.

Auch Freiburgs "Platzhirsche" sind bereit

Ein "Platzhirsch", der in der Startelf wohl gesetzt ist, ist Vincenzo Grifo. Seit 2019 ist der erfolgreichste SC-Torschütze der vergangenen Saison zurück an der Dreisam und sorgt immer wieder für spielerische Hingucker im Freiburger Offensivspiel. Grifo ist ein Spieler, auf den Christian Streich nicht verzichten will: Anfang Juli verlängerte der Italiener seinen bis 2024 gültigen Vertrag vorzeitig.

Der erfolgreichste Joker der Bundesliga wird wohl auch in dieser Saison nicht über eben jene Rolle hinauskommen - und ist damit vollkommen zufrieden. So zufrieden, dass auch Nils Petersen erst kürzlich seinen Vertrag verlängerte: "Ich habe so viel Liebe und Zuneigung von der Stadt, von dem Verein und den Fans gespürt, dass ich gesagt habe: Das passt einfach", sagte der 33-Jährige nach der Verlängerung. 24 Mal traf Petersen bereits als Joker. Auch diese Saison ist der Stürmer mit dem richtigen Riecher und der Kaltschnäuzigkeit sicher für einige Joker-Tore gut.



Mit dieser Rolle könnte sich auch Roland Sallai für die neue Spielzeit begnügen müssen. Obwohl er erst 25 Jahre alt ist, gehört der Ungar mit 90 Bundesligaspielen zu den "alten Hasen" in Freiburg. 31 Mal kam er vergangene Saison zum Einsatz und konnte vier Treffer für die Freiburger erzielen. Weitere fünf Tore bereitete er vor. Ob es diese Saison für Stammplatz reicht, ist in Hinblick auf die Konkurrenz fraglich. Den hätte wohl Lucas Höler gehabt. Der Mittelstürmer stand letzte Saison in jeder Partie auf dem Platz. Nun muss der SC Freiburg um Trainer Christian Streich lange auf ihn verzichten. Der 28-Jährige zog sich im Trainingslager einen Mittelfußbruch zu.

"Die jungen Wilden" nicht vergessen

Ergänzt wird die Freiburger Offensivabteilung durch die "jungen Wilden", die auf Einsatzminuten hoffen. Der dribbelstarke Nishan Burkart, der derzeit verletzte Kevin Schade oder der 20-jährige Noah Weißhaupt können das Freiburger-Spiel durch spielerische Impulse aufwerten und Akzente setzen. Noah Weißhaupt stand in der vergangenen Saison immerhin zehnmal auf dem Platz und bereitete in insgesamt 88 Spielminuten zwei Treffer vor. Vielversprechendster Youngster ist aber der Südkoreaner Jeong Woo-yeong, der letzte Saison vor allem durch seinen Spielwitz auffiel: Fünf Tore und zwei Vorlagen sprangen aus 32 Bundesligaeinsätzen heraus. Für einen Stammplatz scheint die Konkurrenz diese Saison aber zu groß.

Wie könnten die Freiburger starten?

Christian Streich setzte taktisch in der abgelaufenen Bundesliga-Spielzeit vor allem auf ein 4-2-3-1 oder ein 3-4-2-1. Auffällig: In beiden Formationen ist die Mannschaft extrem variabel. Die Freiburger Außenverteidiger treiben das Spiel gerne weit nach vorne, sind offensiv immer stark involviert. Hinten hilft dann ein zentraler Mittelfeldspieler aus. Der klar erkennbare Flügelfokus im Freiburger-Spiel sorgt für viele Tore nach hohen Bällen. Hinzu kommen frühes Gegenpressing und gefährliche Standards. Das wurde auch in der Vorbereitung deutlich.

Spielt Streich auch dieses Jahr hauptsächlich in einer seiner bevorzugten Formationen, könnte seine mögliche Startelf folgendermaßen aussehen:

Flekken - Kübler, Ginter, Lienhart, Günter - Eggestein, Kyereh - Höfler, Doan, Grifo - Gregoritsch