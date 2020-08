Viele Vereine wollten ihn, doch nur Hertha BSC bekam ihn: Alexander Schwolow hat den SC Freiburg nach zwölf Jahren verlassen. Im Interview erzählt er von seiner Ankunft, der ersten Trainingseinheit und dankt Ex-Trainer Christian Streich.

Allein farblich ist es eine große Umgewöhnung. Nach vielen Jahren im Schwarz-Rot des SC Freiburg tritt Alexander Schwolow in dunkelblauem Trainingsanzug vor die Kamera. Der 28-Jährige ist in Berlin angekommen und hat auch schon zum ersten Mal mit den neuen Kollegen trainiert.

"Es war ein tolles Gefühl, wieder einen Ball in der Hand und am Fuß zu haben", erzählt er in der Medienrunde. Das Torwarttraining habe ihm auch viel Spaß gemacht. Nach seiner Zeit in Freiburg, in der er "überragend" mit Towarttrainer Andreas Kronenberg zusammengearbeitet habe, freue sich der gebürtige Wiesbadener auf "neuen Input" in Berlin.

12 Jahre und 166 Pflichtspiele in Freiburg

Sportlich geht für Alexander Schwolow eine Ära zu Ende. Mit 16 Jahren kam er in die Fußballschule des SC. Nach Einsätzen in der zweiten Mannschaft und einer Leihe nach Bielefeld macht ihn Christian Streich im Sommer 2014 zur Nummer Eins bei den Profis. 166 Pflichtspiele später nimmt der 1,90-Meter-Hüne Abschied.

Schwolow hat viel von Streich gelernt

Das Umfeld beim SCF hat "Schwolli", so sein vereinsübergreifender Spitzname, sehr genossen. "In Freiburg wurde immer viel Wert auf Bodenständigkeit und Respekt gegenüber anderen gelegt. Das lebt auch Christian Streich immer vor." Außerdem habe der Freiburger Trainer stets an seine Spieler appelliert, sich auch für Politik zu interessieren. Das hat dem Keeper imponiert. "Ich werde auch hier den Jungs weitergeben, dass es noch andere Dinge als Fußball gibt."

Kein garantierter Stammplatz

Ob ihm die Ablöse von acht Millionen Euro automatisch einen Stammplatz im Hertha-Tor beschert, weiß Schwolow nicht sicher. "Ich kann mich nur im Training anbieten und Vollgas geben." Dann müsse Trainer Bruno Labbadia entscheiden.

Die sportlichen Ansprüche der Berliner hat Schwolow schnell verinnerlicht. "Wir wollen natürlich besser dastehen als letzte Saison. Auf lange Sicht haben wir aber größere Ansprüche" Damit meint er offenkundig den internationalen Wettbewerb.

Dass er dafür aber täglich hart arbeiten muss, weiß er auch. Denn auch wenn Alexander Schwolow mittlerweile Blau-Weiß trägt, bekommt man die Freiburger Bodenständigkeit so schnell nicht aus ihm heraus.