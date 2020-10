Acht direkt verwandelte Freistöße - Jonathan Schmid ist aktuell der beste Freistoßschütze der Liga! Dabei übt er nicht - er trifft einfach.

Er zirkelte den Ball links oben ins Eck des Wolfsburger Tores, ein Kunstschuss mit Schmackes. Wie ein Schmied, der das Eisen bearbeitet solange es glüht. Der Lohn, drei Punkte beim 1:0 gegen den VfL und ein Schwarzwald-Stadion inklusive Trainer Christian Streich in Ekstase.

Warum er "die Kunst des Freistoßschießens" so gut beherrscht, weiß der 29-jährige Franzose selbst nicht.

"Ehrlich gesagt, ich übe fast gar nicht" Jonathan Schmid, SC Freiburg

Ob es an der guten Schwarzwälder Luft, an Coach Streich oder an der Nähe zu seiner Heimat Frankreich liegt, ist ungewiss. Sicher ist, dass Jonathan Schmid ähnlich wie Nils Petersen und Vincenzo Grifo am besten in Freiburg funktioniert. Er betont immer wieder, wie wohl er sich im Breisgau fühlt und zahlt es mit guten Leistungen und exquisiten Freistößen zurück.

Streich entdeckte Jonathan Schmid. Mit 18 Jahren wechselte er zum ersten Mal zum SC Freiburg. Nach Gastspielen in Hoffenheim und Augsburg ist der Franzose wieder zurück und wertvoller denn je.

"Es ist gut, dass er wieder daheim ist." Christian Streich, Trainer SC Freiburg

Zwei Freistoßtore, jeweils am ersten und am zweiten Advent. Freiburg ist Fünfter und kurz vor Weihnachten vor den großen Bayern. Der Klassenerhalt scheint nur noch Formsache auch dank des Elsässer "Kunstschmids".