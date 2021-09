Der SC Freiburg, Nico Schlotterbeck und das nächste Level

per Mail teilen

Nico Schlotterbeck hat mit dem SC Freiburg einen guten Saisonstart hingelegt und wurde erstmals in die Nationalmannschaft berufen. Im Interview mit SWR Sport spricht er über seine Ziele.

Nico Schlotterbeck wirkt entspannt. Grinsend bejaht er die Frage, ob der SC Freiburg schon ein Level höher sei als nur "Klassenerhalt". "Wir haben einfach eine sehr gute Mannschaft dieses Jahr. Es ist kein Leistungsträger von letztem Jahr verloren gegangen. Wir haben uns gut reingefunden und haben zum Glück einen sehr guten Saisonstart gemacht“, erzählt er.

Nico Schlotterbeck gibt sich im Interview mit SWR Sport selbstbewusst. Der Neu-Nationalspieler hat aber auch allen Grund zur Zufriedenheit. Der SC Freiburg ist nach vier Spieltagen Tabellen-Fünfter und hat einen sehr guten Saisonstart hingelegt. Es könnte eine Saison werden, wo der Klassenerhalt nicht unbedingt das oberste Ziel ist.

Nico Schlotterbeck und das nächste Level

Es läuft also bei Nico Schlotterbeck und dem SC Freiburg. Der 191 cm große Innenverteidiger macht gerade große Schritte in Sachen Karriere. Hansi Flick hat den 21-Jährigen zuletzt auch in den DFB-Kader berufen und auf Länderspielreise mitgenommen.

Einsatzzeit bekam er zwar nicht, aber Nico Schlotterbeck fühlte sich pudelwohl im Kreis der Nationalmannschaft. Was auch daran liegen könnte, dass in Stuttgart-Degerloch auf dem Gelände der Stuttgater Kickers trainiert wurde. Sieben Jahre war er für die Kickers aktiv, er kennt jeden Grashalm auf der Waldau. Seine Rückkehr war emotional und voller neuer Gefühle.

"Es ist einfach ein ganz neues Gefühl, wenn du in ein neues Teamgefüge reinkommst, aber wir Fußballer unter uns kommen da ganz schnell zurecht. Ich habe mich relativ schnell eingefunden, es lief ganz gut jetzt."

Nico Schlotterbeck wirkt nicht nur zufrieden, er kann es auch sein. Der 21-Jährige macht gerade sehr viel richtig und er wirkt trotz seiner Erfolge auch so als ob er die Bodenhaftung nicht so schnell verliert. Das ist eine gute Ausgangssituation um mit dem SC Freiburg und im Trikot der Nationalelf erfolgreich zu sein.