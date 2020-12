Für geschätzte zehn Millionen Euro kam Baptiste Santamaria vom SCO Angers zum SC Freiburg. Der Rekordeinkauf machte ein sehr gutes erstes Spiel, doch so richtig durchgestartet ist er seither nicht. Was unter anderem daran liegt, dass der Franzose kein Deutsch spricht.

Christian Streich ist sehr optimistisch, was den Neuzugang angeht, aber sieht auch die Probleme. Santamaria hat seine Torgefährlichkeit unter Beweis gestellt, im Spielaufbau Akzente gesetzt. Doch das war zum Saisonauftakt, als Freiburg gerade in Stuttgart gewonnen hatte und die Mannschaft stabil schien. Nun aber, nach der Serie von acht Spielen ohne Sieg, läuft wenig rund. Nun braucht die Mannschaft Führung. Und das ist schwierig, wenn das Herz des Spiels noch kein Deutsch kann. Das weiß auch sein Trainer Christian Streich.

"Sprache ist ein Faktor, ein richtiger Faktor, besonders im zentralen Mittelfeld, wo du viel coachen musst. Wo die Abwehrspieler dich coachen, wo du die Stürmer coachen musst, diese Zentrale des Spiels. Er kann natürlich noch kein Deutsch, aber das geht alles sehr schnell und es wird sehr schnell gesprochen: Der ruft das und der ruft das, und dann muss es ganz schnell gehen, dass er Deutsch lernt und das alles versteht. Und er tut es, er ist sehr fleißig", beschreibt SC-Trainer Christian Streich die Situation von Santamaria auf dem Platz.

Gute Lauf- und Zweikampfwerte

Ein guter Fußballer zu sein, reicht nicht aus. Baptiste Santamaria wird erst dann richtig in Freiburg ankommen, wenn er Deutsch versteht und selbst sprechen kann. Auf dem Platz tut der 25-Jährige alles, damit er der Mannschaft hilft. Er ist extrem laufstark, gewinnt 55 Prozent seiner Zweikämpfe, er ist intelligent und er hat die Erfahrung von 137 Spielen in der französischen Ligue 1. Ein klassischer Leader also. Und doch kann er noch nicht so führen, wie man es sich von ihm erhofft hat.

Vielleicht will er auch manchmal zu viel, vermutet Streich. Gerade in einer Phase, in der der Kollege auf der Sechserposition, Nicolas Höfler, auf Formsuche ist. Der hat kein Problem mit der Sprache, aber mit der Form in den vergangenen Spielen. Und so wackelt es in der Freiburger Zentrale. In Augsburg lief es für Höfler besser, Santamaria kämpft weiter.

"Er arbeitet, er rennt, er tut alles, dass er der Mannschaft hilft", sagt Streich über Santamaria, "manchmal will er vielleicht fast zu viel. So erkläre ich mir die guten und auch die nicht so guten Sachen, die in relativ kurzen Zeitabständen aufeinander folgen." Gegen Wolfsburg habe Santamaria sein bestes Spiel gemacht, so Streich.

Sprachtraining auf und neben dem Platz

Freiburg braucht Santamaria unbedingt, sagt Christian Streich. Sobald der Franzose auch verbal im Mittelfeld Regie führen kann, dürfte es einfacher werden, die verlorene Stabilität wiederzufinden. Santamaria arbeitet dran, mindestens einmal pro Woche mit Stefanie Nerling, der Sprachlehrerin des Sport-Clubs, und fünf Mal die Woche mit Christian Streich. Sechs Einheiten, die den Sechser aus der französischen Gemeinde Saint-Doulchard zur Breisgauer Kommandozentrale machen sollen.