per Mail teilen

Noch am vergangenen Samstag stand der SC Freiburg unter großem Erfolgsdruck. Nun befinden sich die Breisgauer plötzlich klar im Aufwärtstrend. Das liegt auch an einer Personalentscheidung des Trainers.

Mittlerweile kann Christian Streich sich sogar wieder auf sein "Bauchgefühl" verlassen. Wochenlang musste der kriselnde SC Freiburg auf ein Erfolgserlebnis in der Fußball-Bundesliga warten. Nach dem Heimsieg gegen Bielefeld und nun dem 2:0-Erfolg beim FC Schalke 04 hat sich die Perspektive der Breisgauer endgültig verändert. Durch zwei Siege in Folge vergrößerte der SC den Abstand zum Tabellenkeller. Seit vier Partien ist das Team von Trainer Streich jetzt ungeschlagen.

Streich über Sallai: "Wird immer besser"

Und das liegt auch daran, dass der 55-Jährige sich auf ebenjenes "Bauchgefühl" verlassen konnte. Denn dieses hatte ihm zur Hereinnahme von Ungarns Nationalspieler Roland Sallai geraten. Der 23-Jährige glänzte beim erneut enttäuschenden Revierclub mit einem Doppelpack (50. Minute/68.). Erst hatte der Flügelstürmer eine Flanke von Jonathan Schmid per Kopf verwandelt. Anschließend verwertete er einen feinen Schnittstellen-Pass von Vincenzo Grifo per Lupfer zum Endstand. "Es geht bei ihm um eine gute Balance in seinem Spiel. Es wird immer besser", sagte Streich im Anschluss.

Sallai oder Höler? "Schwierige Entscheidungen"

Nur weil der Coach Lucas Höler zunächst etwas überraschend auf der Bank gelassen hatte, stand Sallai überhaupt in der Startelf. "Es hätte auch sein können, dass Höler anfängt. Es sind schwierige Entscheidungen." Letztlich entschied dann sein Bauch.

Konkurrent Höler lobt Sallai

Im letzten Liga-Spiel vor Weihnachten am Sonntag (15:30 Uhr) könnten die Freiburger ihren Aufwärtstrend gegen Hertha BSC veredeln. Gerade mal einen Punkt liegt der SC in der Tabelle vor den Berlinern. Ein erneuter Sieg könnte also den Abstand auf einen weiteren direkten Konkurrenten vergrößern. Streich dürfte sich auch vor diesem Duell wieder auf sein Bauchgefühl verlassen. Es scheint aktuell nur schwer vorstellbar, dass er auf den formstarken Sallai verzichtet. "Roland Sallai hat ein super Spiel und zwei Tore gemacht. Der Trainer hat alles richtig gemacht", gab selbst der später eingewechselte Höler nach dem Erfolg auf Schalke zu.