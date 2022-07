Der SC Freiburg vor der Europa League-Saison: Sorgen und Vorfreude

per Mail teilen

Die kommende Saison wird heftig für den SC Freiburg: Bundesliga, DFB-Pokal und die Europa League. Eine kräftezehrende Dreifachbelastung. Manche Spieler haben Bedenken, der Trainer freut sich.

Bereits zum 15. Mal bestreitet der SC Freiburg sein Trainingslager im österreichischem Schruns. Trainer Christian Streich kennt das Hotel-Personal und die Gegend, schätzt vor allem die "tollen Bedingungen und kurzen Wege". Kein Wunder, dass der 57-Jährige Schruns als zweites Zuhause des SC nennt.

Große Vorfreude auf kommende Saison

Doch all dem Spaß und der Idylle zum Trotz wird der Fokus der Mannschaft auf die Arbeit gelegt. Das Ziel ist klar: Auch die kommende Saison soll aus Freiburger Sicht maximal erfolgreich werden. Die Vorfreude auf die anstehende Spielzeit ist groß. "Wir dürfen Bundesliga und Europa League spielen. Das haben wir uns erarbeitet und sportlich verdient", resümiert Streich im Gespräch mit SWR Sport. Europa: Das bedeutet für den SC Freiburg nicht nur Prestige und die große Bühne, sondern auch Spiele unter der Woche und Dreifachbelastung - neben Liga und Pokal.

Bedenken bei Spielern, Vorfreude beim Trainer

Kapitän Christian Günter sprach bei Sky davon, diese Dreifachbelastung werde "extrem werden" für das Team. Kollege Nils Petersen äußerte im kicker Bedenken: "Die Sorge ist immer in uns: Kriegen wir das europäisch hin, können wir unser Level halten?" Doch davon will der Trainer nichts wissen. Streich weiß zwar um die Herausforderungen der vielen englischen Wochen, aber: "Es ist eine Mischung aus vielem: Der Belastung, dem Umgang mit Reisen und Niederlagen, wie viel analysierst du, was lässt du weg, aber das macht es ja toll. Wir freuen uns."

TV-Tipp Die Fußball-Fans im Südwesten freuen sich auf den Zweitliga-Start am Wochenende. Der 1. FC Kaiserslautern eröffnet die Saison gegen Hannover 96. Dazu ist der Geschäftsführer Sport, Thomas Hengen, am Sonntag ab 21:45 Uhr zu Gast bei SWR Sport im SWR Fernsehen.

Außerdem in der Sendung: die Bundesligisten SC Freiburg, 1899 Hoffenheim, FSV Mainz 05 und VfB Stuttgart im Trainingslager.

Neuzugänge um Gregoritsch und Ginter überzeugen

Um die Herausforderungen sportlich so gut wie möglich zu kompensieren, hat sich der Sportclub nach Abgängen von Spielern wie Nico Schlotterbeck oder Ermedin Demirovic personell verstärkt.

"Wenn du in unsere Gruppe nicht integrierbar bist, dann hast du insgesamt ein Problem. Besser kannst du nicht aufgenommen werden."

Neu im Breisgau ist unter anderem das einstige Wunderkind Michael Gregoritsch. Er soll den Europa-League-Teilnehmer mit seiner "guten Körperlichkeit, dem starken linken Fuß und der Präsenz auf dem Platz" (Streich) weiterhelfen. Mit Matthias Ginter ist ein bekanntes Gesicht zurück beim Sportclub. Streich lobt vor allem das konzentrierte, fokussierte Auftreten des Innenverteidigers, warnt aber gleichzeitig vor zu viel Druck und einer zu großen Erwartungshaltung. "Wir gehen mit aller Ruhe und Demut an die Sache ran [...] Er ersetzt Nico Schlotterbeck nicht und soll das auch nicht. Er ist ein ganz anderer Mensch", sagt der SC-Trainer.

Gregoritsch und Ginter sind zwei von bisher sechs Neuzugängen in Freiburg. Insgesamt kann Streich derzeit auf einen Kader von 28 Spielern zurückgreifen. Eine beachtliche Größe, die für den Trainer aber keinen Nachteil darstellt. "Wir haben Ausfälle, viele Spiele, und Konkurrenz gehört dazu", sagt der Coach und ergänzt: "aber wir sind eine homogene Truppe." Eine Truppe, die Fußballdeutschland auch in der kommenden Saison Spaß bereiten will.

Die Zu- und Abgänge des SC Freiburg