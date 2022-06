SC Freiburg: Das ist der Fahrplan für den Sommer

Der SC Freiburg steht vor einer herausfordernden Saison mit Spielen in der Bundesliga, im DFB-Pokal und in der Europa League. Die Grundlagen dafür will sich das Team in Österreich erarbeiten.

DFB-Pokalfinale, sechster Platz in der Bundesliga und der Einzug in die Europa League. Nach einer spannenden Saison befindet sich die Mannschaft von Christian Streich im Sommerurlaub. Die groben Eckdaten für die Saisonvorbereitung stehen schon. Trainingsstart und erstes Testspiel Am Montag den 27.06. findet der Trainingsauftakt des Sport-Clubs statt. Das erste feste Testspiel ist für den 2. Juli terminiert. Im Dreisamstadion treffen die Freiburger auf die SV Elversberg. Trainingslager in Schruns, weitere Spiele offen Zwischen dem 6. Juli und 15. Juli fährt die Mannschaft zum Trainingslager ins österreichische Schruns. Im Trainingslager ist am 9. Juli auch ein Testspiel geplant. Der Gegner ist jedoch noch unbekannt. Der Sommerfahrplan des SC Freiburg 27.06. : Erstes Mannschaftstraining

: Testspiel mit Saisoneröffnung geplant 23.07.: Testspiel geplant 29.07.-01.08. : 1. Runde im DFB-Pokal gegen 1. FC Kaiserslautern

: 1. Runde im DFB-Pokal gegen 1. FC Kaiserslautern 05.08.-07.08.: 1. Spieltag in der Bundesliga Auch für die zwei weiteren geplanten Testspiele am 16. Juli und 23. Juli sind noch keine Gegner bekannt gegeben worden. Das Spiel Mitte Juli soll aber als Saisoneröffnung dienen. Pflichtspiel gegen den FCK Das erste Pflichtspiel der neuen Saison findet am letzten Juli-Wochenende statt. In der ersten Runde des DFB-Pokals reist das Team von Christian Streich zum Zweitliga-Aufsteiger 1. FC Kaiserslautern. Vom 5. bis 7. August erfolgt schließlich der Startschuss zur neuen Bundesliga-Saison. Der Gegner zum Auftakt wird zusammen mit dem kompletten Bundesliga-Spielplan am 17. Juni bekanntgegeben.