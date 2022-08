Bundesliga-Countdown: So könnte die Saison für den SC Freiburg laufen

per Mail teilen

Der Einzug in die 2. Runde des DFB-Pokals ist geschafft, jetzt startet für den SC Freiburg die Bundesliga-Saison. Die Erwartungen sind gestiegen, aber kann der Sport-Club dem Druck standhalten?

Sie waren die überraschenden Gewinner der vergangenen Saison: Der SC Freiburg mischte lange im Kampf um die Champions League-Plätze mit, überzeugte mit einer stabilen Defensive und tollem Tempo-Fußball. Am Ende wurde es Tabellenplatz sechs, die Europa League und natürlich der emotionale Abschluss mit dem DFB-Pokalfinale in Berlin. So eine Saison kräftigt das Selbstbewusstsein, aber abheben werden sie nicht, dafür sorgt nicht zuletzt Trainer Christian Streich. Das Ziel bleibt offiziell der Klassenerhalt.

Offensive überzeugend verstärkt

Dennoch hat sich der Verein gerüstet für die zusätzliche Belastung durch die Europa-League-Spiele. Rückkehrer Matthias Ginter soll die Defensive nach dem Abgang von Nico Schlotterbeck unterstützen. Und die neuen Offensivspieler stärken den Freiburger Angriff, schaffen Variabilität. Vor allem der Japaner Ritsu Doan überzeugte bereits und kann mit schnellem Dribbling die Offensive unberechenbarer machen.

Wirkt Freiburgs Mantra auch in der kommenden Saison?

Die gestiegenen Erwartungshaltungen von außen werden sie hoffentlich nicht aus der Ruhe bringen. Die Konzentration liegt schlicht auf der täglichen Trainingsarbeit. Es gilt weiterhin das Freiburger Mantra aus Ruhe, konzentrierter Arbeit und Demut. Was damit möglich ist, hat die vergangene Saison gezeigt. Ich glaube, es ist wieder viel drin für den Sport-Club - mit Selbstbewusstsein und Qualität vielleicht auch ein bisschen mehr als der Klassenerhalt.