Der SC Freiburg hat vor dem letzten Spieltag 45 Punkte auf der Habenseite und auch schon lange keine Abstiegssorgen mehr. Das war vor der Saison so eigentlich nicht zu erwarten, meint SWR-Sportreporter Claus-Peter Hufer.

Ich muss zugeben, dass ich vor dieser Spielrunde schon ein wenig skeptisch war und mich auf einen langen Kampf der Freiburger in Sachen Klassenverbleib eingestellt hatte. Die Saison 2019/2020 hatte der SC Freiburg dermaßen souverän durchgespielt, dass ich sicher war, dass dieses Niveau so nicht nochmal wiederholbar sei. Meine Skepsis kam durch die Abgänge, die der Sport-Club natürlich jedes Jahr hat, aber eben im vergangenen Sommer doch besonders heftig waren.

Viel Qualität wurde verkauft

Mit Torwart Alexander Schwolow, Abwehrspieler Robin Koch und dem kreativen Luca Waldschmidt verließen gleich drei Stammspieler und Leistungsträger den Verein. Mit Mark Flekken als Nachfolger im Tor hatte ich wenig Bedenken, da der Niederländer in der letzten Saison bereits zehn Einsätze hatte, als Alexander Schwolow verletzt ausgefallen war. Dort hatte Mark Flekken bereits gezeigt, was er kann. Und zwar so gut, dass selbst innerhalb des Trainerstabes die Diskussion aufgekommen war, wer denn nun der bessere Torwart sei. Doch dann verletzte sich Mark Flekken vor der Saison und die Nummer zwei von Mainz 05, Florian Müller, wurde verpflichtet. Auf den ersten Blick sicherlich eine weitere Schwächung des Teams! Für Innenverteidiger Robin Koch, der auf immerhin 32 Einsätze kam, stand erst einmal kein "1 zu 1" Ersatz im Kader und für den treffsicheren Linksfuß Luca Waldschmidt schon gar nicht.

Neuzugang Demirovic sticht

Neuzugänge dieser Qualität sind für Freiburg nicht so leicht finanzierbar, die Breisgauer sind immer noch ein Ausbildungsverein und auf das Schleifen von Rohdiamanten fokussiert. Deshalb kam auch wenig bekanntes Neues ins Team, aber ein gewisser Ermedin Demirovic wurde verpflichtet. Ein Hamburger Junge mit bosnischen Wurzeln, der in seiner Jugend unter anderem bei RB Leipzig ausgebildet wurde. Ohne Bundesligaerfahrung, von seinem spanischen Arbeitgeber Deportivo Alavés die Jahre zuvor an mehrere Vereine ausgeliehen, zuletzt an den Schweizer Erstligisten St. Gallen. Der 23-Jährige ist sicher talentiert, aber einer, der erst einmal Zeit braucht. Fuß fassen muss. Dachten zumindest alle. Einen Spieltag vor Saisonende muss ich sagen, dass der Nationalspieler von Bosnien und Herzegowina für mich sicherlich mit die größte positive Überraschung der laufenden Saison ist. 29 Spiele, zehn Vorlagen, fünf Tore. Die nackten Zahlen sprechen für sich.

Qualität im bestehenden Kader nochmal verbessert

Doch auch innerhalb des bereits vorhandenen Kaders schafften es Christian Streich und sein Trainerstab wieder einmal die Qualität einzelner Spieler zu erhöhen. Einen gewaltigen Sprung machte in erster Linie Roland Sallai. Der Ungar war 2018 zum SC gekommen und hatte nach Anlaufschwierigkeiten und Verletzungsproblemen gute Ansätze gezeigt gehabt. Doch in der laufenden Saison schaffte er seinen Durchbruch. Mit acht Toren, sieben Vorlagen und 28 Einsätzen ist der 23-Jährige aus dem Kader nur noch schwer wegzudenken. Dachten sich auch die Verantwortlichen des SC Freiburg und haben erst kürzlich seinen Vertrag verlängert.

Freiburger Erfolg ist vielschichtig

Es gibt tatsächlich viele Gründe, warum der SC Freiburg eine so gute Saison gespielt hat. Aber einen will ich noch erwähnen: Vincenzo Grifo. Der italienische Nationalspieler spielt die beste Saison seiner Karriere. 21 Scorerpunkte, mit neun Treffern bester Torschütze der Freiburger. Und der gebürtige Pforzheimer erzielte diese Saison sogar das erste Kopfballtor seiner Karriere. Im Januar wurde er Vater, im Juni spielt der 28-Jährige für Italien bei der Europameisterschaft, der krönende Abschluss einer überragenden Saison.

Mit Christian Günter, der ebenfalls eine bärenstarke Runde spielte und zurecht mit zur Europameisterschaft darf oder einem Nils Petersen, der immer noch viel Qualität auf den Rasen bringt, könnte ich noch weitere Leistungsträger aufzählen. Fakt ist, im Freiburger Kader konnten sich wieder einmal viele Profis steigern und somit zum Erfolg beitragen. Und nicht zuletzt spielte auch die Mainzer Leihgabe, Torwart Florian Müller, eine richtig gute Saison.

Fazit: Der SC Freiburg hat mich wieder einmal positiv überrascht! Mentalität und Talent der Spieler sowie ein Freiburger Trainerteam, das sich auch nach so vielen Jahren nicht abgenutzt hat, machten mir auch in dieser Saison wieder jede Menge Spaß. Und da der Kader wohl überwiegend zusammenbleiben wird, ist mir auch vor der kommenden Saison nicht bange.