Saisonendspurt beim SC Freiburg. Derzeit liegen die Breisgauer auf dem fünften Rang und dürften damit in der nächsten Saison wieder in der Europa League spielen. Geht vielleicht sogar noch mehr?

Es war ein bisher einmaliges Erlebnis: Der SC Freiburg reist nach Turin - zur Alten Dame im Europapokal. Für Spieler und Anhänger ein Saisonhighlight, denn solche Spiele gab im Breisgau bisher noch nicht. Die einstige Fahrstuhlmannschaft, die Jahr um Jahr den Klassenerhalt als Saisonziel ausruft, steht international in einem K.o.-Spiel.

Der Kampf um Europa

Genau diese Erfahrungen möchte Matthias Ginter mit seinem Verein wiederholen. "Es wäre schön, wenn wir das öfter haben, solche K.o.-Spiele wie in der Europa League oder im DFB-Pokal", sagt der Innenverteidiger, "das haben sich die Leute hier hart verdient." Im Pokal hat das bisher geklappt, hier stehen die Breisgauer im Halbfinale. In Sachen internationales Geschäft muss der Sport-Club aber bis zum Saisonende weiter kämpfen. Denn jetzt kommen die entscheidenden Wochen.

Der Saisonendspurt

Wollen die Freiburger nach Europa, dürfen keine unnötigen Punkte mehr "verschenkt" werden. So wie beim Last-Minute-Ausgleich der Mainzer oder dem ärgerlichen Unentschieden gegen Abstiegskandidat Hertha BSC.

"In den nächsten Wochen kommen wieder wichtige Spiele, in denen wir punkten müssen, damit wir in der Tabelle oben mit dabei bleiben", weiß SC-Mittelfeldmann Nicolas Höfler. Die kommenden drei Gegner (SV Werder Bremen, FC Schalke 04, 1. FC Köln) liegen deutlich hinter den Breisgauern in der unteren Tabellenhälfte - von einem "Pflichtsieg" zu sprechen wäre vermessen, aber für den SC sind das die vermeintlich "leichten" Gegner im Saisonendspurt.

Hartes Restprogramm

Denn danach kommen die Teams, die am Ende der Saison auch dahin beziehungsweise dort bleiben wollen, wo der Sport-Club aktuell steht - auf einen Platz unter den Top sechs. Es sind die direktem Gegner im Kampf ums internationale Geschäft: RB Leipzig, Union Berlin und Eintracht Frankfurt. Die werden es den Breisgauern nicht leicht machen, geht es doch für sie in diesen Spielen auch um alles. Und auch die Wolfsburger, gegen die der Sport-Club noch ran muss, sind kein Selbstläufer, selbst wenn für sie der Kampf um Europa schon abgeschlossen sein dürfte.

Gegner haben ebenfalls schwere Duelle vor sich

Zeit zum Durchatmen gibt es also nicht: "Für uns heißt es Woche für Woche nichts anderes, als jedes Mal wieder einhundert Prozent auf den Platz zu bringen", sagt Freiburgs Keeper Mark Flekken. Das Gute ist, auch die Konkurrenten haben schwere Spiele vor sich. Leipzig muss beispielsweise gegen die Bayern ran, hat genauso wie Union Berlin noch ein Spiel gegen Leverkusen vor sich und auch die Frankfurter müssen auswärts in Dortmund antreten.

Champions-League ist möglich

Und vielleicht gibt es am Ende der Saison dann sogar ganz großen Erfolg für den SC: die Qualifikation für die Champions League. Dazu hat Flekken aber eine ganz klare Meinung: "Wir müssen auch mit beiden Beinen auf dem Boden bleiben, uns sagen, dass es da andere Mannschaften gibt. Wenn wir es schaffen, uns am Ende der Saison für die Europa League zu qualifizieren, dann wäre das eine riesige Belohnung für ein gutes Jahr." Das haben sie im Breisgau noch selbst in der Hand.