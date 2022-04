Der Traum von Europa - das Restprogramm des SC Freiburg

Tabellenplatz fünf, Stand jetzt Europa League, die Champions League in Sichtweite. Die Ausgangslage für den SC Freiburg sieht vielversprechend aus, aber in den letzten sechs Spielen kann viel passieren. Wir blicken auf das Restprogramm der Breisgauer.

Der SC Freiburg hat sich in eine komfortable Ausgangssituation gespielt. Die Mannschaft um Trainer Christian Streich liegt derzeit auf Platz fünf der Bundesliga. Nur drei Punkte trennen den Sport-Club von den Champions League Rängen. Der Vorsprung auf Platz sieben, der zur Teilnahme an der Conference League berechtigt, beträgt vier Punkte. Sechs Spieltage vor Schluss haben sich die Breisgauer damit die exakt selbe Anzahl an Siegen (zwölf) und Punkten (45) wie in der gesamten letzten Saison erarbeitet.

SC Freiburg: Restprogramm in der Bundesliga Eintracht Frankfurt - SC Freiburg (29. / So. 10.04. / 17:30 Uhr)

SC Freiburg - VfL Bochum (30. / Sa. 16.04. / 15:30 Uhr)

SC Freiburg - Borussia Mönchengladbach (31. / Sa. 23.04. / 15:30 Uhr)

TSG 1899 Hoffenheim - SC Freiburg (32. / Sa. 30.04. / 18:30 Uhr)

SC Freiburg - 1. FC Union Berlin (33. / Sa. 07.05. / 15:30 Uhr)

Bayer 04 Leverkusen - SC Freiburg (34. / Sa. 14.05. / 15:30 Uhr)

Drei Heimspiele bis Europa

Zwischen den europäischen Hoffnungen und dem SC Freiburg liegen sechs Gegner, die sich überwiegend im Mittelfeld der Tabelle befinden. Am kommenden Spieltag kommt es zum Duell gegen die Eintracht aus Frankfurt, bevor es für die Mannschaft im heimischen Europa-Park Stadion gegen den VfL Bochum und Borussia Mönchengladbach geht. Eintracht Frankfurt spielt kurz vor dem Freiburger-Duell noch gegen den FC Barcelona, der VfL Bochum ist bereits so gut wie gerettet und Borussia Mönchengladbach läuft bekanntlich den eigenen Erwartungen hinterher. Aus Freiburger Sicht könnten die Vorzeichen schlechter sein.

Danach folgen mit dem badischen Duell gegen die TSG Hoffenheim und dem letzten Heimspiel gegen Union Berlin zwei Sechs-Punkte-Spiele. Beide Partien sind Duelle gegen direkte Konkurrenten im Kampf um Europa. Mit Hoffenheim erwartet den SC der Tabellensechste, Union Berlin belegt derzeit Rang sieben. Gut möglich, dass hier bereits eine Vorentscheidung im Kampf um die Europa League fällt.

Geht vielleicht noch mehr?

Mit Bayer Leverkusen wartet am letzten Spieltag ein Hochkaräter aus den Top vier. Aktuell trennen die beiden Teams noch sechs Punkte. Auch ein Showdown um die Champions League ist nicht ausgeschlossen. "Es ist alles möglich dieses Jahr. Bis jetzt spielen wir Woche für Woche sehr guten Fußball, das wollen wir fortsetzen", sagte Christian Günter im März gegenüber dem kicker.

"Dein SCF" - das YouTube-Format zum SC Freiburg Tore, Reaktionen, Aufreger! Nach jedem Spieltag gibt es die Highlights des Spiels und alles Wichtige zum SC Freiburg in "Dein SCF" auf dem YouTube-Kanal von SWR Sport. Jeden Montag neu!

Es ist also einiges drin für den SC Freiburg. Vielleicht kommen sogar drei weitere Punkte aus dem Bayern-Spiel hinzu. Der Verein hatte am vergangenem Montag angekündigt, wegen des Wechselfehlers des FC Bayern München Einspruch gegen die Spielwertung einzulegen. Dennoch sollte die Mannschaft gewarnt sein. In der Hinrunde konnte der SC aus den Partien lediglich sieben von 18 möglichen Punkten einfahren. Das könnte in der Rückrunde zu wenig sein, um kommende Saison im Europa-Park Stadion auch Gäste aus Europa empfangen zu dürfen.