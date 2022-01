Drei positive Corona-Tests beim SC Freiburg - Schmid vor Comeback gegen Bielefeld

Fußball-Bundesligist SC Freiburg hat vor dem Spiel gegen Arminia Bielefeld am Samstag (15.30 Uhr) drei Coronafälle im Team zu beklagen. Das teilten die Breisgauer am Freitag mit, ohne aber Namen zu nennen.

Den betroffenen Spielern gehe es "gut", wie Trainer Christian Streich sagte. "Man akzeptiert einfach, dass es so ist", sagte der 56-Jährige weiter: "Wenn es sieben, acht Spieler wären, würde es anders aussehen. Aber drei muss man eben so hinnehmen." Außerdem mache er sich wenig Sorgen um die Gesundheit der Spieler, da sie geimpft oder sogar schon geboostert seien. Allen gehe es gut.

Weniger Covid-Fälle, mehr Erfolg - Streichs Formel

Die Corona-Maßnahmen innerhalb des Teams seien vor dem Start in die zweite Saisonhälfte nochmal verschärft worden, berichtete Streich - unter anderem mit getrennten Kabinen, zudem hätten die Spieler zu Hause geduscht.

Angesichts der Häufung der Fälle in der Bundesliga sagte Streich: "Es ist schon so, dass die, die am besten durchkommen und am wenigsten Fälle haben, punkte- und spielmäßig in naher Zukunft am erfolgreichsten sein werden." Man müsse aber "schon versuchen, den Spielbetrieb aufrecht zu erhalten, weil so viel dranhängt".

Jonathan Schmid nach Corona-Erkrankung wieder Startelf-Kandidat

Auch wenn der SC-Coach nicht verraten wollte, wer im ersten Heimspiel des Jahres ausfällt, bestätigte er zumindest, dass der Ende August schwer an Covid-19 erkrankte Außenverteidiger Jonathan Schmid gegen Bielefeld wieder ein Kandidat für den Kader ist.

Der SC Freiburg hat die beste Vorrunde seiner Bundesliga-Historie hinter sich und steht vor dem Spiel gegen die Arminia auf Champions-League-Rang 3.