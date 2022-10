Freiburger Pokalheld Ginter: Wie Schweinsteiger im WM-Finale

Matthias Ginter ist für den Pokalerfolg des SC Freiburg über seine Grenzen hinausgegangen. Von den Mitspielern gibt es dafür Sonderlob, vom Körper vielleicht eine Quittung.

In der 109. Minute sah es für einen Moment so aus als könne es für Matthias Ginter nicht weitergehen. Zu viel hatte der Freiburger Routinier zuvor einstecken müssen oder genauer: sein Körper. Eine klaffende Wunde im Gesicht, das Blut, erst ein-, dann zweimal gestillt, den Ball mit dem angeschlagenen Kopf irgendwie über die Linie gedrückt. Dann das Sprunggelenk verdreht, mit einem Kühlpack irgendwie wieder in Form und auf ein erträgliches Schmerzlevel gebracht – die medizinische Abteilung hatte eigentlich schon ein klares Signal gegeben.

Doch Ginter humpelte zurück auf den Platz – und dürfte kaum zehn Minuten später all die Schmerzen zumindest für einen kurzen Augenblick vergessen haben. Michael Gregoritsch traf in der 119. Minute zum 2:1-Endstand gegen den FC St. Pauli – das Tor zum Achtelfinale. "Wahrscheinlich tut es morgen höllisch weh", sagte Ginter nach der wilden Pokal-Partie im Gespräch mit SWR Sport. "Aber jetzt geht es eigentlich." Gesundheitlich empfehlenswert war es vermutlich trotzdem nicht.

Wie Schweinsteiger 2014

Dass der Routinier vorweg geht, hat seine Kollegen nicht überrascht. Ginter sei, so Torschütze Gregoritsch, ein "überragender Spieler und ein überragender Mensch". Dass er seine ganz persönliche Schmerzgrenze aber derart verschieben kann – das nötigte auch dem Österreicher Respekt ab. "An dieses Spiel von ihm wird man sich ewig erinnern", sagte Gregoritsch. "Er ist ein Stück weit in die Geschichte eingegangen."

Historische Vergleiche scheute er vielleicht auch deshalb nicht. "Da kommen Gedanken an Bastian Schweinsteiger und das WM-Finale 2014 wieder hoch." Auch Schweinsteiger war einst über körperliche und vermutlich vom medizinischen Team empfohlene Grenzen hinausgegangen. Statt WM-Pokal jetzt also das Achtelfinale im DFB-Pokal. Das die Freiburger, davon sind sie überzeugt, auch Ginter zu verdanken haben. Vincenzo Grifo etwa findet, dass der Verteidiger stellvertretend steht – für den Zusammenhalt im Team. "Matze hat Moral bewiesen", sagte Grifo. "Wir sind stolz, dass wir solche Typen haben."

Nur nicht zu zehnt

Einen Typen, der nach dem Sieg gegen St. Pauli dann übrigens auch nochmal ganz rational erklärt hat, warum das vielleicht nicht empfehlenswert, für ihn selbst aber durchaus sinnvoll war, weiter auf dem Platz zu stehen. Da wäre zum einen der Schmerz, der schon nachgelassen habe, "zum anderen konnten wir nicht mehr wechseln", so Ginter. Die Idee: "Einfach wieder einen Spieler auf dem Platz zu haben, auch, wenn der nicht mehr allzu viel laufen kann."

Aber springen und die Ecke von Grifo verlängern, das konnte Ginter dann doch noch. Und so bereitete der Routinier, der eigentlich schon gar nicht mehr auf dem Platz stehen sollte, den entscheidenden Treffer vor. Die Schmerzen waren in dem Moment kein Thema. "Adrenalin", so Ginter. Mindestens bis Ende Januar hat er jetzt Zeit, sich zu erholen, also zumindest im DFB-Pokal. Dann steht das Achtelfinale an.