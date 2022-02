Freiburg und Mainz müssen auf Innenverteidiger verzichten

Fußball-Bundesligist SC Freiburg muss im Heimspiel gegen den FSV Mainz 05 auf Keven Schlotterbeck verzichten. Bei Mainz fehlt indes Jeremiah St. Juste.

Trotz Corona-Bubble: Freiburgs Innenverteidiger Keven Schlotterbeck hat sich mit dem Coronavirus infiziert und fällt somit für das Heimspiel gegen den 1. FSV Mainz 05 aus. Das teilte der Verein am Donnerstag mit. Schlotterbeck habe sich in Quarantäne begeben. Ihm gehe es gut, sagte Trainer Christian Streich. Ansonsten steht Streich am Samstag (15.30 Uhr) die Bestbesetzung zur Verfügung.

Nach bisher nur vier Punkten aus den vier Spielen der Rückrunde wollen die Südbadener mit einem Sieg ihren Platz im oberen Tabellendrittel festigen. Streich warnte seine Spieler vor der hohen Dynamik und "Körperlichkeit" der Mainzer. Es könne aber eine Chance für den Sport-Club sein, dass der FSV auswärts in den vergangenen Monaten nicht dieselbe Wucht wie zu Hause entwickeln konnte. Mainz verlor in fremden Stadien zuletzt fünfmal nacheinander.

Jeremiah St. Juste vor Operation

Auch die Mainzer müssen indes auf einen Innenverteidiger verzichten: Jeremiah St. Juste muss erneut an der Schulter operiert werden. Der 25 Jahre alte Niederländer fällt damit auf unbestimmte Zeit aus. "Es ist sehr bitter, aber nur so kann ich sicherstellen, dass ich der Mannschaft in der entscheidenden Saisonphase mit hundertprozentiger Fitness wieder zur Verfügung stehen kann", sagte St. Juste in einer Mitteilung des Fußball-Bundesligisten vom Donnerstag. Er war bereits im vergangenen Jahr an der rechten Schulter operiert worden und hat nun anhaltende Probleme in der linken Schulter. St. Juste hatte im Januar beim 1:0 gegen den VfL Bochum sein Comeback gegeben und dabei gleich das entscheidende Tor erzielt.