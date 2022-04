Nico Schlotterbeck wohl vor Wechsel nach Dortmund

per Mail teilen

Innenverteidiger Nico Schlotterbeck vom SC Freiburg steht offenbar vor einem Wechsel zu Borussia Dortmund. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend.

Nico Schlotterbeck scheint sich für einen Wechsel nach Dortmund entschieden zu haben. Das geht aus einem Artikel der "Bild" hervor. Wie die Zeitung berichtet, verhandeln beide Vereine bereits über die Ablösesumme. Diese wird im Bereich von 25 Millionen Euro kolportiert. Schlotterbecks Vertrag läuft noch bis 2023.

Nach der Verpflichtung des Ex-Hoffenheimers Niklas Süle wäre Schlotterbeck bereits der zweite namhafte Innenverteidiger, den der BVB im Sommer nach Dormund locken könnte. Das Nationalmannschafts-Duo könnte also schon bald die Dortmunder Innenverteidigung bilden. Schlotterbeck hatte sich in der laufenden Spielzeit durch herausragende Leistungen in den Fokus vieler Topclubs gespielt. Zuletzt war auch ein Wechsel zum FC Bayern München im Gespräch.

Der 22-Jährige hat in dieser Spielzeit 32 Partien für den SC Freiburg absolviert und feierte im März sein Nationalmannschaftsdebüt gegen Israel.