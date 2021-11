Verletztung bremst Freiburgs Nico Schlotterbeck aus

per Mail teilen

Nico Schlotterbeck hat das DFB-Quartier am Dienstag verlassen. Der Verteidiger reist mit Muskelproblemen zurück zum SC Freiburg.

Bitter für Nico Schlotterbeck: Denn Muskelprobleme verhindern, dass der Verteidiger des SC Freiburg am Donnerstag mit der Nationalmannschaft gegen Liechtenstein und drei Tage später in Armenien antritt. Dabei muss Nationaltrainer Hansi Flick bereits Corona-bedingt auf Innenverteidiger Niklas Süle verzichten. Das hätte vermutlich die Chancen auf sein Debüt in der DFB-Elf erhöht. Anstelle des 29-Jährigen hat der Bundestrainer Jonathan Tah von Bayer 04 Leverkusen nachnominiert.