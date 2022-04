Schlotterbeck und Günter: Zwei Freiburger auf dem Weg nach Katar?

per Mail teilen

Mit Christian Günter und Nico Schlotterbeck standen bei den Testspiel gegen Israel und die Niederlande erstmals zwei Spieler des SC Freiburg für die Nationalmannschaft auf dem Platz. Reicht es für das Duo auch für die WM in Katar?

In Amsterdam bricht die 86. Spielminute an. Beim Stand von 1:1 wechselt Nationaltrainer Hansi Flick ein letztes Mal durch: Christian Günter betritt das Spielfeld und nimmt seinen Platz als Linksverteidiger ein. Seinen Kollegen in der Innenverteidigung kennt er nur zu gut: Es ist sein Freiburger Vereinskamerad Nico Schlotterbeck.

Das Testspiel, eher unspektakulär, endet 1:1 und trotzdem wurde in Amsterdam und letzten Samstag in Sinsheim gegen Israel (2:0) Geschichte geschrieben: Erstmals standen zwei Spieler des SC Freiburg für die A-Nationalmannschaft gleichzeitig auf dem Platz. SC-Kapitän Christian Günter und Nico Schlotterbeck haben sich diese Nominierung durch starke Leistungen in der Bundesliga verdient. Der Zeitpunkt hätte kaum besser sein können: Die WM in Katar rückt mit großen Schritten näher. Nach den beiden Testspielen wird aber deutlich: Die Chancen sind sehr unterschiedlich.

"Dein SCF" - das YouTube-Format zum SC Freiburg Tore, Reaktionen, Aufreger! Nach jedem Spieltag gibt es die Highlights des Spiels und alles Wichtige zum SC Freiburg in "Dein SCF" auf dem YouTube-Kanal von SWR Sport. Jeden Montag neu!

Ein starkes Debüt für Nico Schlotterbeck

Im vierten Anlauf hat es endlich geklappt: Nico Schlotterbeck feiert nach sieben Spielen im Kader ohne Einsatz sein Debüt für die Nationalmannschaft. Mit großem Erfolg: Hansi Flick ließ Schlotterbeck als einzigen Spieler beide Partien durchspielen - 180 Minuten, in denen er seine Qualitäten zeigen konnte.

In beiden Länderspielen bestrach Schlotterbeck durch seine Abgeklärtheit und mit seinem starken Aufbauspiel. Besonders im Spiel gegen Israel, wo er defensiv kaum gefordert war, leitete er mit punktgenauen Steilpässen viele Hochkaräter des DFB-Teams ein. Der einzige Makel: Der Aussetzer vor dem Elfmeter für Israel. "Wenn man so einen Fehler macht, kann man am Ende nicht ganz zufrieden sein", sagte Nationaltrainer Flick über die Aktion kurz vor Spielende.

Gegen die deutlich stärkeren Niederländer knüpfte Schlotterbeck an seine gute Leistung aus Sinsheim an. Hier waren auch seine Verteidigungskünste gefragt: In schwierigen Situation behielt er die Ruhe, zudem bewahrte er sein Team mit einer Rettungstat auf der Linie vor dem vorzeitigen Ausgleich.

Die gute Spielübersicht und der starke linke Fuß machen Schlotterbeck zu einer ernstzunehmenden Konkurrenz für Antonio Rüdiger, Matthias Ginter und Jonathan Tah in der Innenverteidigung. Nach diesen zwei Spielen darf sich der Blondschopf mit dem prallen Bizeps große Hoffnungen auf weitere Einsätze machen.

Wenig Spielminuten und große Konkurrenz für Günter

Anders sieht es bei Christian Günter aus. In seinen Länderspielen vier und fünf wurde er nur in den Schlussphasen eingewechselt. 35 Spielminuten konnte der Freiburger Kapitän dabei sammeln.

Etwas mehr als eine halbe Stunde: Nicht genug, um die starken Leistungen zu zeigen, die man sonst aus der Bundesliga kennt. Er leistete sich zwar nur einen größeren Fehler gegen Israel, konnte sich aber sonst nicht in Szene setzen. Zudem hat der drittbeste Vorlagengeber der Liga starke Konkurrenz auf seiner Position: Inter-Star Robin Gosens, PSG-Spieler Thilo Kehrer und Hoffenheim-Überflieger David Raum machen es Günter ordentlich schwer.

Fliegt überhaupt ein Freiburger nach Katar?

Eins steht aber auch fest: Die WM startet erst im November. Dazwischen finden noch viele Nations League- und Testspiele statt, in denen sich Schlotterbeck und Günter beweisen können. Sollten sie im Saisonendspurt an ihre guten Leistungen anknüpfen können, ist eine Nominierung für die beiden Freiburger sehr wahrscheinlich. Ob es dann für Katar reicht, wird sich erst im Herbst zeigen.

Die Frage ist auch, ob man dann noch von "zwei Freiburgern" reden kann. Nicht wegen Günter, sondern wegen Schlotterbeck, der einen Wechsel nach Medienberichten als "sehr wahrscheinlich" kommentierte. Borussia Dortmund und der FC Bayern sind mögliche Kandidaten. So kann es sein, dass am Ende zwei, einer oder doch gar kein Freiburger die Reise nach Katar antreten.