Nico Schlotterbeck - Durchstarter mit langem Anlauf

Nico Schlotterbeck gilt beim SC Freiburg als Turm in so mancher Abwehrschlacht. Dabei musste der Innenverteidiger einen langen Anlauf nehmen, um endlich durchzustarten.

Das nervenaufreibende Pokal-Duell beim VfL Osnabrück war wie gemacht für Nico Schlotterbeck. Der 21-jährige Innenverteidiger war an allen Ecken und Enden des Spielfeldes zu finden: Hinten sowieso. Ist ja Schlotterbecks Kern-Aufgabe den eigenen Laden zusammenzuhalten. Da ist er schon seit Wochen eine verlässliche Größe. Doch schaltet er sich auch immer wieder gefährlich ins Freiburger Offensivspiel ein - bei Standards, wie Christian Günters Freistoß-Flanke kurz vor der Halbzeitpause, oder aus dem laufenden Spiel heraus, wie bei seinem Durchbruch auf der linken Seite in der 11. Minute der Verlängerung.

Mit Konstanz und Will in die Nationalelf

Dass er zu diesem Zeitpunkt überhaupt noch auf dem Feld stand, spricht für seinen Kampfgeist Denn beim Zusammenprall mit VfL-Stürmer Ba-Muaka Simakala hatte es ganz schön gerappelt. Doch er hat sich bis in Elfmeterschießen durchgebissen. Dieser Crash könnte auch dazu führen, dass Schlotterbeck am Samstag gegen Greuther Fürth (ab 15:30 Uhr live im Sportschau-Audiostream) das erste Mal in dieser Saison zuschauen muss.

Bisher war er in allen Pflichtspielen (neun in der Bundesliga, zwei im Pokal) von Anfang bis Ende auf dem Platz. "Willensstärke", sagt Nicos Onkel Niels Schlotterbeck im Interview mit SWR Sport, "hat ihn schon immer ausgezeichnet". Dieser Einsatz und diese Konstanz haben den drahtigen 1,91-Meter-Mann auch in die Nationalmannschaft gebracht.

Schlotterbeck scheitert bei den Stuttgarter Kickers

Groß geworden ist Nico Schlotterbeck - gemeinsam mit Bruder Keven - bei der SG Weinstadt im Rems-Murr-Kreis. "Er war auf jeden Fall von Anfang an sehr, sehr, sehr leidenschaftlich dabei und ist immer vorneweg gerannt", erinnert sich Onkel Niels Schlotterbeck. Ausgebildet wurde er bei den Stuttgarter Kickers. Dort kam schon in jungen Jahren der erste Rückschlag: Die Kickers wollten ihn nicht mehr.

Darum wechselte Schlotterbeck mit 15 Jahren in die Jugendabteilung des VfR Aalen. "Das war ein großer Rückschritt", sagt sein Onkel. Doch Schlotterbeck kämpfte sich zurück und schon ein Jahr später ging es zum großen Karlsruher SC und von dort zum noch größeren SC Freiburg. "Da wollte er es dann plötzlich allen zeigen und hat sich brutal entwickelt."

Schlotterbeck dreht noch eine Extrarunde

Auch beim SC Freiburg musste Schlotterbeck noch einmal eine Schleife drehen, bis er zu dem unangefochtenen Stammspieler wurde, der er seit dieser Saison ist. Darum ließ er sich vergangene Saison zum damaligen Aufsteiger Union Berlin ausleihen. In der Hauptstadt sammelte er in 16 Einsätzen die nötige Bundesliga-Erfahrung, um in diesem Jahr auch beim Sport-Club zu reüssieren.

Einen Teil dieser Zeit hat Schlotterbeck offensichtlich in Berliner Fitnessstudios verbracht. Denn aus dem drahtigen Schlacks, der den Breisgau im Sommer 2020 in Richtung Berlin verlassen hat, ist ein Modell-Athlet geworden. Ein umsichtiger Hüne, wie gemacht für Schlachten wie das nervenaufreibende Pokal-Duell beim VfL Osnabrück.