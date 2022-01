Hugo Siquet: Wer ist der Neue beim SC Freiburg?

Der SC Freiburg hat in der Winterpause mit Hugo Siquet einen Spieler geholt, der wieder für mehr Alternativen auf der rechten Defensivseite sorgen soll. Aber was zeichnet den jungen Belgier eigentlich aus?

Wer sich die Statistik anschaut, der mag kaum glauben, dass der SC Freiburg in der Defensive Bedarf hat. Noch immer ist die Mannschaft von Christian Streich zusammen mit Spitzenreiter FC Bayern das Team mit den wenigsten Gegentreffern (beide 16). Und trotzdem war die rechte Seite ein bisschen die Sorgenseite in Freiburg. Monatelang fehlte aufgrund einer Coronaerkrankung mit Jonathan Schmid ein Leistungsträger. Der verletzungsanfällige Lukas Kübler wechselte sich mit Youngster Kevin Schade rechts ab.

Ein belgisches Versprechen

Hugo Siquet ist 2021 gerade mit dem Dominique d'Onofrio Preis ausgezeichnet worden. Das entspricht der Fritz-Walter-Medaille in Gold vom DFB, sprich, der Auszeichnung für den besten Nachwuchsspieler des Landes. Vielleicht sind es die Gene: auch sein Onkel Thierry war Fußball-Profi in Belgien.

Der 19-Jährige Henry kommt aus der Jugend des belgischen Clubs Standard Lüttich. Mit seiner offensiven Spielweise auf der rechten Verteidigerseite passt er bestens zum SC. Und er bringt für sein Alter schon einiges an Erfahrung mit: 32 Einsätze hat er in der Jupiler Pro League, der höchsten belgischen Spielklasse, schon hinter sich. Zuletzt gab er dann auch sein Debüt in der Europa-League und wurde medial als "Stabilisator von Lüttich" gefeiert. Außerdem spielt er in der U21 der belgischen Nationalmannschaft. Beim SC erhält er nun die Rückennummer 2.

Spielertyp mit viel versprechenden Qualitäten

Ein wahres Plus, das Christian Streich gefallen könnte, ist Siquets Bereitschaft, die gesamten 90 Minuten ohne Pause von vorne nach hinten mitzuarbeiten. Außerdem verfügt er über eine hohe Energie und Spiel-Intelligenz. Sein Markenzeichen ist schon jetzt der Offensivdrang, begleitet von scharfen Flanken, die in der belgischen Liga die Abwehrkette des Gegners immer in Bedrängnis bringen. Damit ist er nicht nur eine brauchbare Alternative, sondern belebt - wenn er das Bundesligatempo mitgehen kann - den Freiburger Konkurrenzkampf auf der rechten Seite neu. Auch das wird Christian Streich ziemlich gut gefallen.

Vorfreude auf beiden Seiten

Sportdirektor Klemens Hartenbach hatte den jungen Belgier schon länger im Blick: "Wir verfolgen den Weg von Hugo schon seit seinen ersten Einsätzen für Standard. Im vergangenen Sommer war die Umsetzung eines Wechsels noch nicht möglich, umso größer ist die Freude jetzt", sagt der SC-Sportdirektor. Auch Hugo Siquet freut sich auf das neue Kapitel bei den Breisgauern: Der SC Freiburg ist ein sehr ehrgeiziger und familiärer Verein, der auf und neben dem Platz meine Werte abbildet. Ich bin voller Vorfreude, bald für Freiburg spielen zu dürfen." Mit dem Trainingsstart ist ein erster Schritt getan.