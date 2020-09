Der SC Freiburg schied im DFB-Pokal gegen Union Berlin verdient aus, weil der Aufsteiger individuelle Patzer konsequent ausnutzte. Darüber regte sich SC-Trainer Christian Streich im Anschluss auf - ebenso wie über die Leistung des Schiedsrichters.

Freiburgs Coach Streich verstand nichts mehr. "Völlig rätselhaft" war ihm die Leistung von Schiedsrichter Robert Kampka bei der 1:3-Pokal-Niederlage der Breisgauer gegen den 1. FC Union Berlin.

"Dann verstehst du nichts mehr"

Kampka sei zwar nicht für das Ausscheiden verantwortlich, sagte Streich. Aber dass er kurz nach der Pause keinen Elfmeter für Freiburg gepfiffen habe, "obwohl es ein glasklarer" gewesen sei, im weiteren Verlauf aber viel harmlosere Zweikämpfe abgepfiffen habe, "dann verstehst du nichts mehr", so Streich.

Auslöser von Streichs Wutrede war ein leichter Rempler von Berlins Christopher Lenz gegen SC-Profi Roland Sallai in der 52. Minute. Sallai kam im Union-Strafraum zu Fall, Kampka ließ aber weiterlaufen. Und im Anschluss gab es laut Streich dann eben Zweikämpfe, die aus seiner Sicht zu Unrecht abgepfiffen worden sind.

Dominique Heintz: "Sehr unfaires Spiel"

"Gegen so eine Mannschaft, die so fightet, brauchst du eine klare Linie. Wenn das nicht gegeben ist, wird es schwierig", ärgerte sich der 54-Jährige. Diese Linie vermisste auch sein Verteidiger Dominique Heintz. Laut fluchend hatte Heintz nach dem Spiel den Kabinentrakt betreten. Nicht etwa, weil ihn das frühe Ende der Freiburger Pokal-Ambitionen so sehr schmerzte, sondern weil ihm die harte Zweikampfführung der Berliner nervte. "Es war ein sehr unfaires Spiel, fand ich, so oft wie die uns in die Beine getreten haben von hinten", beschwerte sich der 26-Jährige.

Streich: "Union verteidigt wie die Tiger"

In der Tat hatte sich Union etwas mehr als 90 Minuten auf das beschränkt, was sie können: rennen, kämpfen, gallig sein. "Union verteidigt wie die Tiger", sagte Streich. Freiburg dagegen besaß die meiste Zeit den Ball, hatte aber kaum Zeit zum Nachdenken, weil ein bissiger Union-Zweikämpfer schon wieder in der Nähe war.

Das Führungstor für Union durch Joshua Mees (36. Minute) kam dennoch überraschend. Der Kopfballtreffer von Nationalspieler Robin Koch (45.+2) noch vor der Pause ließ Freiburg hoffen. Kurz vor dem Ende entschieden Robert Andrich (86.) und Christian Gentner (90.+2) das Spiel.

Andrich nahm es darum ziemlich locker, dass der SC sich über die harte Herangehensweise beschwert hatte. "Ich persönlich finde es richtig gut, wenn ich im Spiel angeschrien werde: Was bist du denn für ein Ekliger?", sagte er mit einem Augenzwinkern.