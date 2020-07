Der Kapitän ist von Bord gegangen: Nach sechs Jahren beim SC Freiburg spielt Mike Frantz nun für Hannover 96. Der 33-jährige weiß, was er am SC hatte und blickt deshalb mit Wehmut zurück.

"Ich bin jeden Tag gerne gekommen. Ich werde Freiburg vermissen." Mike Frantz in der "Bild" zu seiner Zeit beim SC Freiburg

Mike Frantz weiß, wie "Aufstieg" geht

Beim SC Freiburg lief es für Mike Frantz in der letzten Saison nicht wirklich prickelnd. 18 Einsätze sind für den Kapitän vermerkt. Zu wenig für den ehrgeizigen Mittelfeldmann. Daher ist der Wechsel zu Hannover 96 nur logisch: "Ich weiß natürlich, was ich aufgebe. Aber ich hab richtig Bock auf diese Aufgabe. Und zwar genau so, wie die Situation in Hannover ist," sagt Frantz der "Bild".



Nach dem verpassten sofortigen Wiederaufstieg (Platz sechs) hat der Zweitligist aus Niedersachsen natürlich ehrgeizige Ziele für die anstehende Spielzeit. Mit Mike Frantz haben sie jetzt zudem einen im Kader, der sich mit Aufstiegen bestens auskennt: "Ich bin schon zweimal aufstiegen - in Nürnberg und in Freiburg. Das möchte ich auch hier mit 96 schaffen. Natürlich weiß ich auch, dass sehr viel dazugehört. Viele Kleinigkeiten müssen passen, und der größte Faktor für Erfolg war in meiner Karriere immer der Zusammenhalt im Club." Seine Zeit in Freiburg lässt da schön grüßen.

Mike Frantz, Christian Streich & der SC Freiburg

Sechs Jahre war Christian Streich sein Trainer in Freiburg. Frantz und Streich: zwei hoch motivierte Ehrgeizlinge. "Wir kommen jeden Tag hochmotiviert zur Arbeit, haben uns gegenseitig enorm gepusht. Wir hatten natürlich schon Meinungsverschiedenheiten und da wurde es auch schon mal lauter. Aber immer im Rahmen und respektvoll, nie unter der Gürtellinie." Diese sechs Jahre waren schon allein wegen Ausnahme-Trainer Streich etwas besonderes. Aber auch der Verein selbst stellt in diesem Fußball-Zirkus etwas ganz besonderes dar: "Das fängt bei der Putzfrau an. Die kommt jeden Tag mit einem Lachen zur Arbeit. Da freut man sich, wenn man sich sieht. Man hat immer das Gefühl, das ganze Team, Trainer, Physios, Mitarbeiter, das ist eins. Das tut auch weh, das zu verlassen, da hatte ich auch Tränen in den Augen," schwärmt Frantz vom Umfeld des SC.

Wann geht Mike Frantz in Fußball-Rente?

Mike Frantz hat bei Hannover 96 einen Vertrag bis Sommer 2022 unterschrieben. "Ich komme in einen neuen Verein, muss mich neu beweisen, das werde ich genießen." Dass der gebürtige Saarbrücker dann mit 35 Jahren in Fußballer-Rente gehen wird, ist längst nicht ausgemacht: "Wenn ich noch fit bin, werde ich weiter spielen, weil ich sag': Ich lieb' den Fußball." Und wer weiß, vielleicht sieht Mike Frantz seine ehemaligen Freiburger Kameraden nach der Saison wieder. Dann, wenn Hannover 96 mit ihm den Aufstieg in die Bundesliga schaffen sollte.