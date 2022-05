Kommt "Matze" wirklich zurück? Matthias Ginter vor Wechsel zum SC Freiburg

Noch ist es nicht perfekt, aber nach Informationen von SWR Sport steht die Rückkehr von Mathias "Matze" Ginter zum SC Freiburg kurz bevor. Und das ist dann mehr als nur ein simpler Transfer.

An dieses Tor erinnert sich wahrscheinlich jeder SC-Freiburg-Fan noch ganz genau. Es ist der 21. Januar 2012, eine Zeitenwende im Breisgauer Fußball: An der Seitenlinie steht erstmals Christian Streich als Cheftrainer. Der SC Freiburg rangiert auf dem 18. Tabellenplatz, fünf Punkte Rückstand hat der Club aufs rettende Ufer - und der neue Chef hat erst wenige Wochen zuvor die "alte Garde" der Freiburg-Kicker aufs Abstellgleis gestellt. Anstelle auf Kapitän Heiko Butscher oder Dauerbrenner Felix Bastians setzt Streich auf jene Spieler, die er noch aus "seiner" A-Jugend kennt. Kicker wie Jonathan Schmid oder Oliver Sorg. Bis dato Unbekannte in der Fußballwelt. In der 70. Minute steht es noch immer 0:0 - und Christian Streich wechselt ein Zukunftsversprechen ein: Matthias Ginter, gerade frisch ausgezeichnet mit der Fritz-Walter-Medaille in Gold für den besten Jugendspieler.

Mit Ginter und Streich zur Freiburger Zeitenwende

Es passt ins Bild, dass ausgerechnet das damals noch offensiv spielende 18-jährige Eigengewächs in der 88. Minute per Kopf den 1:0-Siegtreffer erzielt und damit zur große Freiburger Aufholjagd bläst. Freiburg schafft den Klassenerhalt, Streich wird zur Freiburger Ikone und Matthias Ginter löst in den folgenden Jahren das Versprechen der Auszeichnung ein. Von Christian Streich zum Innenverteidiger umfunktioniert, entwickelt sich der Freiburger zu einem der besten Verteidiger der Liga, wird Nationalspieler und 2014 - allerdings ohne einen Einsatz - Weltmeister in Brasilien.

Danach geht es für ihn zum BVB, in die große weite Fußballwelt. Champions League, Pokalfinals, große und kleine Erfolge mit Dortmund und später ein Wechsel zu Borussia Mönchengladbach folgen. Aus dem 18-Jährigen Einwechselspieler von einst ist mittlerweile ein gestandener Profi geworden. Seit zehn Jahren ist Ginter bereits dabei im Profigeschäft, auch wenn er noch immer erst 28 Jahre alt ist. Im besten Fußballer-Alter, wie man so schön floskelt.

Ein Nationalspieler für Freiburg

Als beim SC Freiburg in diesem Jahr der "neue" Star-Innenverteidiger Nico Schlotterbeck mit dem BVB in Verbindung gebracht wird, rumort es plötzlich auch in der Ginter-Gerüchteküche. Der Nationalspieler könnte im Sommer ablösefrei wechseln und wird mit namhaften Clubs wie Inter Mailand oder AS Rom in Verbindung gebracht. Doch sein Ausbildungsverein aus Freiburg spielt ebenfalls um die internationalen Plätze mit - und Ginter kann sich nach Informationen des SWR Sport einen Wechsel in die Heimat vorstellen. Matthias Ginter will Mönchengladbach verlassen, sein Vertrag läuft aus. Nach der Partie seiner Gladbacher gegen RB Leipzig verdichtet sich das Gerücht: Matthias Ginter soll noch am Abend nach Freiburg reisen, um dort am nächsten Tag den Medizincheck zu absolvieren.

Ein 28-jähriger Nationalspieler für den SC Freiburg - bisher schwer vorstellbar beim Underdog aus Süddeutschland. Und vielleicht haben die Gerüchte auch deshalb so viel Charme. Matthias Ginter käme zurück in den Breisgau, zu dem Mann, der heute noch immer an der Seitenlinie steht und der ihm am 21. Januar 2012 gegen Augsburg das Vertrauen schenkte. Auch heute könnte ein Einsatz von Matthias Ginter eine Zeitenwende beim SC Freiburg einläuten. Mit der Ginter-Verpflichtung würde der SCF nämlich vor allem eines beweisen: eine breite Brust und das klare Ziel auch zukünftig im oberen Tabellendrittel bleiben zu wollen.

Eine weitere Zeitenwende in Freiburg?

Anders ist ein langfristiges Engagement eines Spielers vom Format Matthias Ginters kaum vorstellbar. Auch wenn Ginters Heimatverbundenheit bei einem Wechsel eine große Rolle spielen dürfte - noch ist "Matze" zu jung für einen Karriereausklang beim sympathischen Ex-Verein. Mit 28 Jahren verbindet Ginter typischerweise die ideale Mischung aus Leistungsfähigkeit und Erfahrung.

Ginters Verpflichtung wäre ein Statement, und das zum perfekten Zeitpunkt - der SC Freiburg macht sich damit attraktiv für die Zukunft: Ein neues Stadion, der Einzug ins Pokalfinale, möglicherweise sogar die Qualifikation für die Champions League und jetzt ein Top-Transfer für die kommende Saison: der "kleine" Sport-Club würde damit ein großes Signal an die Konkurrenz - und an den eigenen Kader senden. Gut möglich, dass der Sommer 2022 in Freiburg deutlich weniger Abgänge bringen wird als angenommen. Zehn Jahre ist es her, dass Matthias Ginter mit seinem Kopfballtor die Freiburger Zeitenwende eingeläutet hat. Möglicherweise liefert der Freiburger einmal mehr die Initialzündung für eine weitere. Mit Christian Streich an der Seitenlinie und Ginter auf dem Feld würde sich beim Sport-Club in jedem Fall ein Kreis schließen.