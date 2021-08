Dem SC Freiburg ist mit dem 3:2-Sieg gegen den VfB Stuttgart der beste Bundesliga-Start der Klubgeschichte gelungen. Großen Anteil am Erfolg hat Offensivmann Woo-Yeong Jeong.

Manch einer rieb sich im Bundesliga-Spiel des SC Freiburg gegen den VfB Stuttgart verwundert die Augen. 3:0 nach nicht einmal einer halben Stunde, schon sieben Punkte nach nur drei Spieltagen. Der SC Freiburg machte beim 3:2 im Landesduell am Samstag dort weiter, wo er eine Woche zuvor beim sensationellen 2:1 gegen Borussia Dortmund aufgehört hatte.

Jeong schreibt mit Doppelpack Geschichte

Einer der Matchwinner war Woo-Yeong Jeong. Er brachte seine Mannschaft beim Sieg gegen Stuttgart mit einem Blitz-Doppelpack auf die Siegerstraße. Erst setzte er einen Kopfball präzise ins linke Eck (3.), dann vollendete er nach einem Eckball mit einem schönen Dropkick unter die Latte (9.). "Ich freue mich sehr, dass ich der Mannschaft helfen konnte", antworte der 21-jährige Südkoreaner im Anschluss ganz bescheiden auf die Frage nach seiner historischen Leistung. Denn die zwei Tore waren nicht nur Jeongs erster Doppelpack in der Bundesliga - sondern auch der früheste Doppelpack eines Freiburgers im Oberhaus überhaupt.

Streich lobt Jeong: "Einfach ein toller Kerl"

Ein Sonderlob gab es auch vom Trainer. "Er ist ein ganz toller Mensch, auch außerhalb vom Platz", sagte Christian Streich. Sein Schützling habe zuletzt eine große Enttäuschung erlebt, erzählte der Coach. Jeong wollte mit der südkoreanischen Nationalmannschaft zu Olympia - er wurde allerdings nicht mitgenommen. "Er hat es super weggesteckt", betonte Streich: "Er ist einfach einer toller Kerle, wenn du siehst, wie er läuft und der Mannschaft hilft."

Dabei hätte Jeong fast gar nicht von Anfang an gespielt. Erst nach langem Hin und Her habe er sich mit seinen Assistenten am Freitagabend auf eine Taktik für das Baden-Württemberg-Duell festgelegt. "Zum Glück haben wir uns so entschieden", sagte Streich mit Blick auf die Ausrichtung seiner Mannschaft. "Sonst wäre der Woo-Yeong vielleicht draußen gewesen, wenn man ehrlich ist." So aber war der Südkoreaner mittendrin und als Doppeltorschütze sogar einer der Matchwinner. "Er ist ein ganz toller Mensch", sagte Streich über Jeong. Genau wie vor der Leistung von Lucas Höler, der das dritte Tor des Sport-Clubs erzielte (28.), könne er vor dem Auftritt des 21-Jährigen "nur den Hut ziehen".

Das Freiburger Torschützen-Duo Jeong und Höler

Lucas Höler betonte einen Tag nach dem Sieg im Gespräch mit SWR Sport sein gutes Verhältnis zu dem Südkoreaner: "Auf und neben dem Platz verstehen wir uns extrem gut. Er kommt aus einem anderen Land, das ist dann immer ein bisschen schwierig. Aber er hat sich super integriert." Und wenn Jeong doch mal Probleme im Alltag habe, stünde Höler als Ansprechpartner immer zur Verfügung. Nach Jeongs Doppelpack habe sich die ganze Mannschaft mit ihm mitgefreut. "Er ist so ein super Typ, will niemandem etwas Schlechtes, denkt immer an die Mannschaft, und das ist extrem gut", beschrieb Höler den Charakter des Doppeltorschützen.

Dabei war der Stürmer, der im Sommer 2020 aus der 2. Mannschaft des FC Bayern kam, zuvor gar nicht als Torjäger aufgefallen. Umso glücklicher war Jeong nach seiner Galavorstellung vor 25.000 Zuschauern in der Stuttgarter Arena und strahlte in die Kameras.