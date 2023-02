Sein folgenschwerer Fehler beim 1:3 im Hinspiel gegen die Dortmunder nervt Mark Flekken noch immer. Im Rückspiel beim BVB setzt der Torwart des SC Freiburg auf Wiedergutmachung.

Bekanntlich gewinnt und verliert man gemeinsam als Team. Aber dem Torwart fällt bei einer Niederlage häufig besondere Aufmerksamkeit zu. So erging es auch dem Niederländer Mark Flekken. Vor knapp fünf Monaten verlor er mit dem SC Freiburg gegen Borussia Dortmund mit 1:3 in der Hinrunde. Damals war es ausgerechnet sein leichtsinniger Patzer, der zum zwischenzeitlichen Ausgleich führte. "Der Fehler ist passiert, man kann ihn nicht mehr ändern, wir haben das Spiel unnötigerweise verloren", sagt Flekken im Interview mit SWR Sport. Am Samstag (15:30) gibt es die Möglichkeit zur Wiedergutmachung, wenn die Breisgauer auswärts gegen den BVB antreten.

Der SC Freiburg ist wieder im Aufwind: Die 0:6-Niederlage des SC Freiburg in Wolfsburg hat Flekken noch eine Weile geärgert: "Es ist auch wie ein Schock, der die ganze Mannschaft trifft", sagte der Keeper. "Aber lieber einmal ein 0:6, als sechsmal ein 0:1 - dann hat man das einmal weg, dann ist es auch wieder gut". Und so war es auch: Flekken und seiner Mannschaft gelang in beiden darauffolgenden Spielen der Turnaround mit einem Unentschieden gegen Eintracht Frankfurt und einem Sieg gegen den FC Augsburg: "Wir haben jetzt wieder in die Spur zurückgefunden, das ist das Allerwichtigste", sagt er.

Flekken und die niederländische Nationalmannschaft

Mit sportlichen Niederlagen kann Mark Flekken umgehen. Das musste er auch beweisen, als er überraschend nicht für die niederländische Nationalmannschaft bei der Fußball-WM in Katar nominiert wurde. "Ich war in dem Moment nicht ganz damit einverstanden, wie das abgelaufen ist. Aber das habe ich auch weggesteckt". Und das nächste Ziel hat Flekken schon fest im Visier: die Europameisterschaft im kommenden Jahr in Deutschland.

"Ich möchte in allen Bereichen noch einen Tick besser werden, meinen Teil für diese Mannschaft beitragen und hoffe, dass wir unsere Ziele erreichen werden."

Flekken und der SC Freiburg

Beim SC Freiburg hat der Niederländer seinen Platz in der Startelf derzeit sicher. Er könne sich noch sehr gut an den Moment im Jahr 2020 erinnern, als ihm gesagt wurde, dass er die neue Nummer 1 im Freiburger Tor sein wird: "Man geht dann mit einer riesigen Vorfreude in die Vorbereitung auf die neue Saison", erzählt Flekken. Doch dann verletzte sich die neue Nummer 1 schon vor dem ersten Pflichtspiel, beim Aufwärmen vor dem DFB-Pokal-Spiel gegen Waldhof Mannheim. Für die Unterstützung seines Vereins damals sei er immer noch dankbar: "Dann fällt man Monate aus und bekommt trotzdem das unmenschliche Vertrauen vom Verein und vom Trainerteam, was mir auch wieder ermöglicht hat, in Ruhe an meinem Comeback zu arbeiten. Ich konnte stärker zurückzukommen, als ich es vorher war". Mittlerweile ist er zu einem wichtigen Bestandteil der Freiburger Mannschaft geworden, was auch SC-Trainer Christian Streich am Donnerstag vor dem wichtigen Spiel gegen den BVB betonte: "Ich hoffe, dass wir Mark noch viele Spiele bei uns sehen, denn er ist hier am genau richtigen Ort".

Flekken und seine Familie

Noch hat Flekken ein paar Jahre als Profifußballer vor sich. Doch der 29-Jährige hat schon eine wage Idee, wo es danach hingehen könnte: "Ich habe immer gesagt, dass wir als Familie zurück nach Hause in die Niederlande gehen. Und da finden wir dann unseren Weg", sagt Flekken. Er könne sich vorstellen, im Fußball weiter tätig zu sein. Auch die Arbeit mit Kindern wäre eine Option für ihn: "Ich habe bisher noch nicht studiert, das müsste ich erstmal nachholen. Aber in diese Richtung könnte es gehen". Das passt zu ihm, schließlich sieht Flekken sich auch privat als Familienmenschen; seine Frau Dannee und die zwei gemeinsamen Töchter bezeichnet er als "wichtigen Halt im Leben".

Flekken und die Revanche gegen den BVB

In Dortmund will Flekken jetzt wieder für Sicherheit im Tor sorgen und die Niederlage aus der Hinrunde vergessen machen: "Jetzt versuchen wir es wieder gegen den BVB. Dieses Mal ohne Fehler."