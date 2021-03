In Kaiserslautern erinnert man sich... sagen wir mal mit gemischten Gefühlen an ihn: Youri Djorkaeff (links). Für vier Millionen Mark kam der damals frisch gebackene Weltmeister in die Pfalz, brachte es in drei Jahren aber nur auf 55 Bundesligaspiele. Mehr hat in Kaiserslautern aber auch kein anderer Franzose. Rekord!

Imago IMAGO / Camera 4

