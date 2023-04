Lucas Höler ist für den SC Freiburg der Pokalheld. Dank seines Treffers stehen die Breisgauer wie schon im vergangenen Jahr im Halbfinale. Nun blickt der Stürmer zurück auf den Moment des Elfmeters und die Dopingprobe als Stimmungskiller.

Hinter dem SC Freiburg liegt eine wilde Woche. Zwei Mal Bayern als Gegner, ein sensationeller 2:1-Sieg im Viertelfinale des DFB-Pokals und eine knappe 0:1-Niederlage vier Tage später in der Liga. Der Held von München war Stürmer Lucas Höler, der den Freiburgern durch seinen verwandelten Strafstoß in der Nachspielzeit ein Re-Match des letztjährigen Pokalfinales mit RB Leipzig beschert hat.

Im vereinseigenen Interview blickt der 28-Jährige nochmal zurück auf den Moment, der in die Klubhistorie des SC Freiburg eingeht. Dass er den Elfmeter schießt, sei zunächst nicht klar gewesen, erzählt Höler. "Ich habe kurz zum Gregerl (Michael Gregoritsch, Anm. d. Red.) geschaut, weil ich wusste, dass Vince (Vincenzo Grifo, Anm. d. Red.) nicht mehr auf dem Platz ist. Gregerl hat gesagt, 'ich würde ihn schießen oder willst du ihn?'" Dann habe er kurz überlegt und gesagt: "Komm, ich schieß ihn!" Zwar habe es ihn leicht gestört, dass es noch etwas gedauert habe bis zur Ausführung, "aber ich bin einfach voll fokussiert bei mir geblieben, hab' an nichts wirklich gedacht, war voll in meinem Film und habe einfach nur darauf gewartet, den dann reinzumachen und mit den Fans zu feiern!"

Doping-Probe als Stimmungskiller

Die angedachte Kabinenparty musste der 28-Jährige dann allerdings ausfallen lassen. Die Doping-Probe hielt den Stürmer zu lange auf: "Ich wäre am liebste in die Kabine gegangen und hätte mit der Mannschaft gefeiert (...), aber dann saß ich mit Matze (Matthias Ginter, Anm. d. Red.) ganz alleine im Dopingraum und hab gewartet, dass ich auf die Toilette kann. Als ich in die Kabine gekommen bin, waren schon alle weg."

Realisiert habe er das Ganze, als er dann endlich bei der Mannschaft angekommen war. Die Anzahl der eigenen Aufrufe des Elfmeters von Mümchen läge inzwischen im dreistelligen Bereich. "Ich kann es mir immer wieder anschauen", so Höler. Ein ganz besonderes Spiel für den Mann, der erst seit Oktober wieder spielt nach zuvor langer Leidenszeit durch einen Mittelfußbruch.

"Wir hätten es auf jeden Fall unterschrieben"

Die Bedeutung, aber auch der Druck, seien natürlich enorm gewesen. "Was das dann bedeutet für den ganzen Verein, für uns als Mannschaft, dass wir uns einfach für die Leistung belohnt haben, das freut mich extrem, dass der Elfmeter zum Glück reingegangen ist". Vorher hätte man die beiden Ergebnisse gegen München "auf jeden Fall unterschrieben", so Höler.

Auf den historischen Pokal-Triumph in München folgte ein knappes 0:1 in der heimischen Arena gegen die Münchner - provokante Kimmich-Geste an die SC-Fans inklusive. Auch da Höler mittendrin, als er Kimmich nach dessen frecher Geste verbal und durch einen Schubser zurechtwies. Vielleicht ja auch am Sonntag in seiner alten Heimat Bremen, wo Freiburg ab 15:30 Uhr weiter um die internationalen Plätze spielt. "Wir wollen auf jeden Fall wieder nach Europa", gibt Lucas Höler die Richtung vor.