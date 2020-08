Stammtorhüter Alexander Schwolow ist schon weg - verlassen noch weitere Leistungsträger den SC Freiburg? Luca Waldschmidt und Robin Koch sind die prominentesten Wechselkandidaten. Ein Überblick.

Sie sind unter Christian Streich zu Nationalspielern aufgestiegen, sie sind begehrt - und sie könnten den SC Freiburg bald verlassen. Robin Koch und Luca Waldschmidt sind die prominentesten Wechselkandidaten beim Club aus dem Breisgau. Zu Beginn des Mannschaftstrainings mischen sie noch in Freiburg mit - aber ob sie für den SC auch noch mal in der Bundesliga spielen? "Es ist nicht davon auszugehen, dass diejenigen, die auf dem Platz waren, auch alle in vier Wochen auf dem Platz stehen", sagte Streich nach dem Trainingsauftakt. "Die Corona-Zeit ist auch finanziell nicht so einfach, also muss man schauen, dass man gesund bleibt, und das bedeutet Transfererlöse." Für den Club geht es um Millionen-Einnahmen.

Robin Koch: Zieht es ihn nach Lissabon?

Eine hohe Summe erhofft sich der Sport-Club durch einen Wechsel von Verteidiger Koch. Der 24-Jährige, der 2019 in der Nationalmannschaft debütierte, hat das Interesse mehrerer Vereine im In- und Ausland geweckt. Seit Monaten wird Benfica Lissabon als potenzieller neuer Arbeitgeber genannt, konkret wurde das aber bisher nicht, laut Medienberichten hat Koch Benfica abgesagt. "Zeitnah" werde nichts passieren, sagte SC-Sportvorstand Jochen Saier.

Da Koch nur noch einen Vertrag für ein Jahr hat und nicht verlängern will, ist klar, dass der Verein ihn abgeben möchte. "Wir sind darauf angewiesen, dass wir Spieler so ausbilden, dass sie Ertrag bringen", sagte Streich.

Luca Waldschmidt: Lissabon offenbar auch interessiert

Ein Ertrag ist auch beim Nationalstürmer eingeplant - möglicherweise aber noch nicht in diesem Sommer. Allerdings soll ein möglicher Transfer zum portugiesischen Rekordmeister Benfica Lissabon näher rücken, schrieb die "Bild-Zeitung" am Dienstag. Demnach sollen Vertreter in dieser Woche für Verhandlungen nach Freiburg reisen. "Ob Luca sich verändert, weiß ich nicht. Klar ist, dass seine Vertragskonstellation ein bisschen anders ist als bei Robin", erklärte Saier. Waldschmidt ist länger an den SC gebunden als Koch, er könnte also auch noch im nächsten Jahr Transfererlöse bringen.

Janik Haberer: Trennung wohl sehr wahrscheinlich

Der Mittelfeldspieler scheint auf dem Absprung zu sein. Beim Trainingsauftakt fehlte der frühere U21-Europameister, weil er nach einer Sprunggelenkverletzung eine externe Reha absolviert. Beide Seiten gehen offenbar von einer Trennung aus.

Ist der Kader noch zu groß?

Für Wooyeong Jeong kommt eine erneute Leihe in Betracht, der SC möchte ihn am liebsten an einen Zweitligisten abgeben. Zuletzt hatten die Freiburger den 20-jährigen Südkoreaner nur ein halbes Jahr nach seiner Verpflichtung wieder an seinen ehemaligen Verein FC Bayern für dessen Drittligamannschaft verliehen. Nach Leihgeschäften zurückgekehrt sind auch Rechtsverteidiger Mohamed Dräger (SC Paderborn) und Offensivspieler Marco Terrazzino (Dynamo Dresden), für die es nur um erneute Ausleihen oder einen endgültigen Wechsel gehen dürfte. "Wir werden mit den Jungs sprechen, welche Chance es gibt, eine vernünftige Rolle im Kader zu spielen", sagte Saier. 33 Spieler stehen derzeit im Kader - das ist den Verantwortlichen zu viel, auch wenn einige Nachwuchsspieler möglicherweise nur in der Vorbereitung dazu gehören.