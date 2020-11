Freiburg rutscht in die "Mini-Krise" - Trainer Streich hadert mit der Schiedsrichterleistung

Der Abwärtstrend des SC Freiburg hält an. Am siebten Bundesliga-Spieltag unterlagen die Breisgauer bei RB Leipzig mit 0:3 (0:1) - das sechste sieglose Spiel in Serie. Trainer Christian Streich macht sich Sorgen.