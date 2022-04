Wegen Wechselfehler der Bayern: SC Freiburg legt Einspruch ein

Der SC Freiburg hat angekündigt, wegen des Wechselfehlers des FC Bayern München am Samstag gegen die Spielwertung Einspruch einzulegen.

Man habe sich in einem intensiven und differenzierten Abwägungsprozess beraten, so der SC Freiburg in einer Pressemitteilung. "Wir befinden uns in einem unverschuldeten Dilemma", so der Sport-Club in der Pressemitteilung weiter. Der SC Freiburg habe keinen Anteil und Einfluss auf die Geschehnisse rund um den Wechselvorgang. "Dennoch zwingt uns die Rechts- und Verfahrensordnung des DFB formal in eine aktive Rolle, um die Vorgänge rechtlich überprüfen zu lassen."

Grundsätzlich habe man zwar keinerlei Interesse und fühle sich "ausgesprochen unwohl" in dieser Rolle, dennoch habe man sich dazu entschieden Einspruch gegen die Wertung des Spiels einzulegen.

SC Freiburg nennt "Gesamtverantwortung" als einen Grund

Ein Grund dafür sei die Wahrnehmung der Gesamtverantwortung für den Verein in wirtschaftlicher und sportlicher Hinsicht. Eine ausführliche schriftliche Begründung werde der SC Freiburg dem Sportgericht fristgerecht vorlegen. Insgesamt fünf Punkte seien maßgeblich für die Entscheidung gewesen, die Spielwertung anzufechten, so der SC Freiburg in seiner Pressemitteilung:

Schaffung der Möglichkeit für das Sportgericht, die hier aufgetretenen Fragestellungen rund um den Wechselfehler des FC Bayern München sportrechtlich zu bewerten und zu beantworten.

Schaffung zukünftiger Rechtssicherheit in vergleichbaren Fällen auch für andere Clubs.

Konsistentes Handeln des SC Freiburg bei Regelverstößen ganz unabhängig von der konkreten Wettbewerbssituation.

Wahrnehmung der Gesamtverantwortung für den Verein in wirtschaftlicher als auch sportlicher Hinsicht und unter Berücksichtigung der Interessen der Anspruchsgruppen.

Rechtliche Erfolgsaussichten im sportgerichtlichen Verfahren in Verbindung mit den bestehenden Treuepflichten des Vorstands gegenüber dem Verein und sich stellenden Haftungsfragen.

Erfolgsaussichten ungewiss

Die Erfolgsaussichten des Protests sind allerdings ungewiss. Selbst Experten sind sich bezüglich der anzuwendenden Regularien uneinig, sowohl die reine Anwendung der Fußballregeln des DFB als auch das Heranziehen der Rechts- und Verfahrensordnung des Verbandes kämen infrage.

Maßgeblich dafür wäre wohl die Einschätzung des Sportgerichts, ob Coman als in diesem Moment zwölfter Mann auf dem Feld als nicht spiel- oder einsatzberechtigter Spieler gilt. Der Franzose hatte bei einem Doppelwechsel in der 86. Minute den Platz nicht rechtzeitig verlassen, sodass die Münchner für 16 Sekunden mit einem Mann mehr spielten - am Ende gewannen die Bayern mit 4:1.

Selbst bei einem Punktabzug hätte der Rekordmeister in der Tabelle noch sechs Zähler Vorsprung auf den ersten Verfolger Borussia Dortmund. Die Freiburger würden bei einer Zuerkennung der Punkte zu RB Leipzig auf Champions-League-Platz vier aufschließen.