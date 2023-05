So schafft es der SC Freiburg in die Champions League

Der SC Freiburg kann am kommenden Wochenende Vereinsgeschichte schreiben. Am letzten Spieltag der Saison ist sogar ein Champions-League-Platz erreichbar.

59 Punkte hat der SC Freiburg in der laufenden Saison bereits gesammelt. Noch nie seit Einführung der Drei-Punkte-Regel konnte der Sport-Club mehr Zähler in einer Spielzeit einstreichen. Der Vereinsrekord steht also bereits fest. Doch der SC will noch mehr. Mit etwas Glück könnten die Breisgauer sogar noch den Sprung auf Platz vier und damit die Qualifikation für die Champions League schaffen. Wir erklären was dafür passieren muss und wie die Konstellationen aussehen.

Der SC Freiburg verliert

Verliert der SC am Samstag bei Eintracht Frankfurt, dann ist die Sache klar: Der Sport-Club würde in diesem Fall die Champions League verpassen und als Tabellenfünfter im kommenden Jahr in der Europa League starten. Ein großer Erfolg - mit einem kleinen Wermutstropfen. Allerdings gibt es auch bei einer Niederlage noch eine theoretische Chance auf die Champions League: Nämlich dann, wenn Union Berlin im Parallelspiel mit einer vier Tore höheren Differenz gegen Bremen verliert, als Freiburg in Frankfurt unterliegt. Ein höchst unwahrscheinliches Szenario.

Der SC Freiburg spielt unentschieden

Klar ist: In der eigenen Hand hat der SC Freiburg die Qualifikation für die Königsklasse nicht. Der 1. FC Union Berlin ist als Tabellenvierter zwar punktgleich mit dem SC, nach dem 4:2-Sieg am 32. Spieltag gegen Freiburg haben die Berliner aber einen komfortablen Vier-Tore-Vorsprung auf die Breisgauer. Bei Punktgleichheit würde deshalb Union auf Platz vier bleiben. Spielt der SC Freiburg am kommenden Samstag also Remis in Frankfurt, dann hilft dem Sport-Club nur eine gleichzeitige Niederlage des Konkurrenten aus Berlin. Die Eisernen treffen am 34. Spieltag auf den SV Werder Bremen. Der Aufsteiger steht mit 36 Punkten im unteren Mittelfeld der Liga und hat den Klassenerhalt bereits in der Tasche. Die Norddeutschen könnten also befreit aufspielen - oder gedanklich bereits in den Sommerferien sein.

Der SC Freiburg gewinnt in Frankfurt

Auch dann ist der der SC auf Schützenhilfe aus Bremen angewiesen. Sollten die Freiburger in Frankfurt gewinnen und Union Berlin zeitgleich gegen Bremen nicht über ein Unentschieden hinauskommen, dann spielt der SCF in der kommenden Saison in der Champions League. Siegt Union Berlin aber gleichzeitig zuhause gegen Bremen, dann müssen die Breisgauer vier Tore aufholen. Ein 1:0 von Union Berlin gegen Bremen müsste der SC Freiburg also mit einem 5:0 gegen Frankfurt kontern. Ein eher unrealistisches Szenario. Für den erstmaligen Sprung auf einen Champions-League-Platz ist die Mannschaft von Christian Streich also sehr wahrscheinlich auf Hilfe aus Bremen angewiesen. Vielleicht könnte ja Ex-SC-Kicker Maximilian Philipp am Ende einmal mehr zum Freiburger Matchwinner werden.