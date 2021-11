Der SC Freiburg setzt sich seit jeher für den Breitensport in der Region Südbaden ein. Mit einer neuen Info-Webseite will der Bundesligist den Kinder-Fußball weiter pushen.

Während die Stars von heute bei der EM 2021 um Europas größten Nationen-Pokal kicken, hat sich der SC Freiburg den kleinen Stars von morgen zugewandt. In Kooperation mit dem Südbadischen Fußballverband (SBFV) hat der Bundesligist ein Info-Portal ins Leben gerufen, das alle Informationen rund um den Kinderfußball gebündelt an einer zentralen Stelle im Netz verfügbar machen soll.

Unter www.sbfv.de/kinderfussball finden interessierte Trainerinnen und Trainer Trainings- und Spielideen für den Kinderfußball sowie Spielformen für das Kinderfußballtraining inklusive Beispiel-Trainingseinheiten. "Wir freuen uns, dass wir nun gemeinsam mit dem SBFV den nächsten Schritt in unserer Kooperation gehen konnten und den Vereinen, insbesondere jedoch den vielen ehrenamtlichen Trainerinnen und Trainern, direkte Unterstützungsangebote an die Hand geben können", lässt sich Martin Schweizer, sportlicher Leiter der Freiburger Fußballschule, auf der Vereinswebseite zitieren.

Mit Spaß gegen den Mitgliederschwund

Kurzfristig wollen Klub und Verband den Spielspaß im Training erhöhen. Mittelfristig wollen die Breisgauer mit dem Info-Portal erreichen, dass weniger Kinder den Spaß am Fußball verlieren und die kleinen Vereine Stück für Stück ausbluten. Denn insbesondere durch die Corona-Pandemie haben viele Vereine und Sportverbände insgesamt mehrere tausend Mitglieder verloren.

"Für mich sollte es im Kinderfußball um Spaß gehen und weniger um Taktik und andere Dinge – das kommt alles später", sagt SC-Freiburg-Kapitän Christian Günter über das neue Angebot. "Das sind genau die Wettkämpfe, die mir auch früher am meisten Spaß gemacht haben. Für die Kinder ist das überragend." Und Melanie Behringer, ehemalige Trainerin der Freiburger U20-Frauen, ergänzt: "Es ist wichtig für die Kinder, dass sie so oft wie möglich zum Spielen kommen – das ist in größeren Formen oft nicht der Fall." Darum befürworten beide die neuen kleinen Spielformen der G- und F-Jugend-Spieltage in Südbaden. Und mit Hilfe des neuen Portals können die sportlichen Leiterinnen und Leiter in der Region ihr Training an diese neuen Formen anpassen.