Rekordpokalsieger SC Freiburg

Der SC Freiburg kann eine beeindruckende Pokalbilanz vorweisen. Sechs Finalteilnahmen. Sechs Pokalerfolge. Damit sind die Breisgauer Rekordpokalsieger im DFB-Pokal der A-Junioren.

"Wir haben die Finals immer gewonnen", ´sagt Freiburgs Trainer Christian Streich im Anschluss an den Einzug ins DFB-Pokalfinale stolz. Und tatsächlich: Sechsmal stand der SC Freiburg bereits im DFB-Pokalfinale. Jedes Mal hat er am Ende auch den Pokal geholt. Das erste Mal im Jahr 2006, da gab es den diesjährigen Finalgegner RB Leipzig noch gar nicht. Die Rede ist vom DFB-Pokal der A-Junioren. Dort ist der Sportclub sogar Rekordpokalsieger.

Drei Endspiele unter Christian Streich

Allein dreimal hieß der Trainer Christian Streich. Beim ersten Erfolg im Jahr 2006 setzten sich die Freiburger gegen den Karlsruher SC durch. Für die Freiburger spielten unter anderem Daniel Schwab, Johannes Flum und Daniel Caligiuri. Auf Karlsruher Seite waren Daniel Brosinski und Lars Stindl die bekanntesten Namen. Trainer des KSC war Markus Kauczinski.

2009 besiegten die Breisgauer dann das von Peter Hyballa trainierte Borussia Dortmund. Auch hier standen jede Menge bekannter Namen auf dem Platz. Für den BVB spielte unter anderem der spätere WM-Finaltorschütze Mario Götze. Bei Freiburg standen neben Oliver Baumann, Oliver Sorg und Matthias Ginter mit Jonathan Schmid und Nicolas Höfler auch Spieler auf dem Platz, die noch immer für den SC im Einsatz sind.

Nur zwei Jahre später im Jahr 2011 dann der nächste Erfolg. Diesmal gegen das von Roland Kroos – Vater von Weltmeister Toni – trainierte Hansa Rostock. Für Freiburg liefen unter anderem Alexander Schwolow, Christian Günter, Matthias Ginter und Sebastian Kerk auf. Nach dem Pokalgewinn trugen die Freiburger Spieler dann Sieger-T-Shirts mit der Aufschrift "Drei mit einem Streich" und ließen ihren Trainer hochleben.

Auch ohne Streich erfolgreich

Und es sollte tatsächlich Streichs vorerst letzter Pokalsieg bleiben. Wenig später wurde Streich dann als Trainer zu den Freiburger Profis befördert. Die Pokal-Erfolgsgeschichte der Breisgauer Junioren ging aber weiter. 2012 konnten die Freiburger ihren Titel sogar erfolgreich verteidigen. Im Finale bezwang der SC die Berliner Hertha. 2014 setzte sich der Sportclub dann gegen den FC Schalke 04 durch. S04 spielte damals mit den späteren Nationalspielern Leroy Sané und Thilo Kehrer. Der bislang letzte Erfolg datiert aus dem Jahr 2018. Da gewannen die Breisgauer das Finale gegen den 1. FC Kaiserslautern. Mit von der Partie waren unter anderem Yannik Keitel und Nico Schlotterbeck.

Experten vom Punkt

Also jede Menge Pokalfinalerfahrung auf Seiten der Freiburger. Einige Spieler, die am 21. Mai in Berlin gegen RB Leipzig dann eventuell auf dem Platz stehen, haben den DFB-Pokal der Junioren bereits gewonnen. Auch wegen dieser Erfahrungen hat Christian Streich „keine Bedenken, dass sie [seine Spieler] zu nervös sind.“ Drei der sechs Finalspiele konnte der SC im übrigen im Elfmeterschießen für sich entscheiden. Ob das wohl ein gutes Omen ist?