SC Freiburg mit komplettem Kader ins Trainingslager

Nach acht Jahren in Nordrhein-Westfalen kehrt Matthias Ginter im Sommer zurück in den Breisgau. Der Weltmeister von 2014 ist ein echtes Freiburger Eigengewächs und kam bereits in der D-Jugend in die Freiburger Fußballschule. Insgesamt bestritt der Innenverteidiger bisher 81 Pflichtspiele für den SC.

IMAGO IMAGO / Sven Simon

