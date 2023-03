Fans des SC Freiburg - außer Spesen nichts gewesen

Die Mail von Juventus Turin an die betroffenen Freiburg-Fans

Dear Customer,

We are contacting you regarding the tickets you bought for Juventus – S.C. Freiburg scheduled for March 9th, 2023.



As you should already know, access restrictions for German supporters are in place for this match due to concerns about public order and UEFA regulations.



For this reason, we inform you that your tickets will be cancelled and fully refunded to the credit card you purchased within ten business days.

Übersetzung

Lieber Kunde,

wir kontaktieren Sie bezüglich der Tickets, die Sie für das Spiel Juventus gegen SC Freiburg am 9. März gekauft haben.

Wie Sie bereits wissen sollten, gelten für dieses Spiel aufgrund von Sicherheitsbedenken und der UEFA-Vorschriften Zugangsbeschränkungen für deutsche Fans.

Aus diesem Grund teilen wir Ihnen mit, dass Ihre Tickets storniert werden und der Kaufpreis innerhalb von zehn Werktagen vollständig auf die von Ihnen genutzte Kreditkarte zurückerstattet wird..