Jonathan Schmid mit Comeback nach Corona-Infektion

Ende August hat sich Bundesliga-Profi Jonathan Schmid mit Corona infiziert. Letzten Samstag hat er für die U23 des SC Freiburg sein Comeback auf dem Fußballplatz gegeben. Der Weg zurück war steinig. Aber jetzt gibt es Hoffnung für die Rückrunde.

Es lief in der Hinrunde beim SC Freiburg. Die Breisgauer feiern Weihnachten und Neujahr als Tabellendritter! Diesen Umstand beschreiben die üblichen verdächtigen Experten gerne mit Adjektiven wie sensationell, unglaublich oder überragend. Aber mindestens ebenso genial ist für SC-Coach Christian Streich die Tatsache, dass Jonathan Schmid wieder läuft. Und zwar auf dem Platz! "Das war wichtig und ein positives Signal für ihn nach dieser schweren Zeit. Mir alle haben uns sehr, sehr gefreut darüber."

Jonathan Schmid nach Corona-Infektion zurück

Der 31 Jahre alte Franzose gab rund vier Monate nach seiner Erkrankung an Covid-19 letzten Samstag in der zweiten Mannschaft sein Comeback. Bei der 0:2-Niederlage beim SV Wehen Wiesbaden in der 3. Liga stand der Ersatzkapitän der Profis in der Startelf und wurde in der 65. Minute ausgewechselt. Schmid hatte sich Ende August im häuslichen Umfeld mit dem Coronavirus infiziert. Aller Voraussicht nach kann der "Johnny" am 2. Januar wieder ins Training der Profis einsteigen. Auch sein Mitspieler Vincenzo Grifo kann das kaum erwarten: "Johnny war nie weg. Wir freuen uns wenn er wieder auf dem Platz ist und uns mit seiner Qualität helfen kann."

Christian Streich freut Rückkehr von Jonathan Schmid

Der in Straßburg geborene französische Bundesliga-Rekordspieler (285 Einsätze) bestritt sein letztes Pflichtspiel am 21. August beim 2:1-Heimsieg gegen Borussia Dortmund. Seit Samstag ist die wochenlang andauernde Zwangspause beendet. Am 8. Januar startet für den SC Freiburg die Rückrunde mit dem Heimspiel gegen Arminia Bielefeld. Vielleicht wieder mit Jonathan Schmid!? Zu hoffen wäre es. Denn wenn es auch in der Rückrunde beim SC weiter "laufen" soll, dann braucht Christian Streich jeden Mann.