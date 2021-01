TV-Tipp: SWR Sport in Baden-Württemberg

Das Baden-Württemberg-Derby zwischen dem SC Freiburg und dem VfB Stuttgart ist eines der Top-Themen in der TV-Sendung "SWR Sport in BW". Zudem geht es um die Entwicklungen rund um die mutmaßliche Datenaffäre beim VfB Stuttgart. Zu Gast im Studio sind VfB-Legende Guido Buchwald und SC-Urgestein Martin Braun. Los geht es am Sonntagabend ab 21:45 Uhr im SWR Fernsehen BW.