Der SC Freiburg vor Hertha und dem Doppelkracher gegen die Bayern

Nach der Länderspielpause empfängt der SC Freiburg am Samstag (15:30 Uhr) die abstiegsbedrohte Hertha. Danach wartet auf den Tabellenvierten ein Doppelschlag gegen die Bayern mit Neu-Trainer Thomas Tuchel.

Zuletzt war es übersichtlich auf dem Freiburger Trainingsgelände. Christian Günter, Vincenzo Grifo und Co. waren mit ihren Nationalteams unterwegs, Nils Petersen übte sich als Schiedsrichter in der Bezirksliga. Mit der Ruhe ist es im Breisgau jetzt aber erst einmal vorbei, denn auf die SC-Kicker wartet nach ihrer Rückkehr ein strammes Programm: Am Samstag (15:30 Uhr) kommt die abstiegsbedrohte Hertha nach Freiburg, dann trifft das Streich-Team innerhalb von vier Tagen gleich zweimal auf den FC Bayern München mit ihrem neuen Coach Thomas Tuchel.

DFB-Pokal: Freiburg muss im Viertelfinale nach München

Das erste Aufeinandertreffer der beiden Bundesliga-Topteams findet im DFB-Pokal statt. Im Viertelfinale muss der Sport-Club am 4. April (20:45 Uhr/ live im Ersten) in München ran. Für den Vorjahresfinalisten könnte die Aufgabe kaum schwerer sein, denn bei den Bayern hofft man nach zuletzt schwankenden Leistungen mit Thomas Tuchel auf den berühmt-berüchtigten Trainereffekt.

Unabhängig der Münchner Performance müssen sich aber auch die Freiburger im Vergleich zu den vorherigen Pokalspielen steigern. In der 1. und 2. Runde setzte sich der SC erst in der Verlängerung gegen die Zweitligisten aus Kaiserslautern und St. Pauli durch, im Achtelfinale siegte die Streich-Elf glücklich dank zwei später Tore (87., 90.+5) in Sandhausen. Nichtsdestotrotz sind beim Sport-Club nach der Finalteilnahme im vergangenen Jahr (2:4 n.E. gegen Leipzig) die Ansprüche gestiegen. Mit einem Sieg in München würde der SC dem erneuten Finaleinzug einen großen Schritt näher kommen.

Letzter Bundesliga-Sieg gegen Bayern liegt acht Jahre zurück

Nur vier Tage nach dem Pokalkracher (Samstag, 8. April, 15:30 Uhr) treffen die Freiburger dann in der Bundesliga zu Hause auf den Rekordmeister. Aktuell trennen die beiden Teams sechs Punkte. Der FC Bayern steht erstmals seit der Saison 2011/2012 nach 25 Spieltag nicht an der Tabellenspitze, sondern ist "nur" Zweiter. Freiburg rangiert als Vierter ebenfalls auf einem Champions-League-Platz.

In der Hinrunde hagelte es für den Sport-Club eine deutliche 0:5-Schlappe. Und auch die Bundesliga-Historie spricht eindeutig für die Bayern. Der letzte Freiburger Sieg gegen die Bayern gelang am 16. Mai 2015. Beim 2:1-Erfolg drehten Admir Mehmedi und Nils Petersen nach der Schweinsteiger-Führung die Partie zugunsten der Freiburger. Eine Woche später stieg der Sport-Club aber trotzdem in die 2. Liga ab.

So weit wird es diese Saison definitiv nicht kommen. Und egal, wie die Breisgauer den Doppelkracher gegen die Bayern meistern, es wird ruhig bleiben in Freiburg. Wie immer eigentlich.