Der Erfolg des SC Freiburg liegt im "Symbadischen"

Am Samstag kommt es zum Baden-Württemberg Duell. Seit Jahren ist der SC Freiburg dem VfB Stuttgart enteilt. Und es gibt gute Gründe dafür, dass das auch so bleibt, meint SWR-Sportreporter Günther Schroth.

Wenn man über drei Jahrzehnte Sportjournalismus betreibt, dann entwickelt man eine gewisse Unlust, Pressekonferenzen zu besuchen, zusammenzufassen und darüber zu berichten. Ich könnte auch sagen: Seit über 30 Jahren gehe ich auf Pressekonferenzen. Und das meistens weil ich muss. Aber: seit über zehn Jahren verfolge ich die Pressekonferenzen des SC Freiburg - und zwar, weil ich will.

Highlight: Christian Streich auf Pressekonferenzen

Das hat einen einfachen Grund: Christian Streich spricht auf diesen Pressekonferenzen. Und bei ihm erfährt man nicht nur, wer gerade verletzt ist und deswegen nicht spielt und dass der Trainer nicht rausgeschmissen wird. Man erfährt bei Christian Streich viel über den Fußball im Allgemeinen und über den Freiburger Fußball im Speziellen. Immer wieder mal erfährt man auch was über’s Leben, etwa wenn es um Pandemie und um Krieg geht. Und als Journalist erfährt man dabei Wertschätzung. Am besten, indem man gescheite Fragen stellt. Aber auch einfach für’s Dabeisein.

Wertschätzung steht beim SC ganz weit oben

Das erzähle ich, weil ich das für das große Geheimnis des SC Freiburg halte. Dort wurde eine Betriebskultur entwickelt, in der Wertschätzung ganz weit oben steht. Und diese Wertschätzung "kriegen alle ab", auch Journalisten. Von außen betrachtet nehme ich einen Unterschied im Ton wahr. Während im Rest der Fußballrepublik und auch in Schwaben sehr lange sehr gerne das Ruppige und Raue bemüht wurde, hat man in Freiburg mit der Verpflichtung von Christian Streich schon vor zehn Jahren zu einem anderen Umgang gefunden. Allein die Tatsache, dass man dort als Trainer nicht kurzerhand rausgeschmissen wird, wenn man nicht mehr genehm ist, macht für mich einen riesigen Unterschied.

Freiburg macht Spieler besser

In der Arbeitswelt, im Profifußball und sonst wo, wird in den letzten Jahren ja viel von "new work" gesprochen. Bei "new work" geht es um Wertschätzung, um Vertrauen und Motivation. Und es geht um Potenzialentfaltung. Und genau das ist der Punkt, wo Freiburg anderen um Jahre voraus ist: Potenzialentwicklung. Was Christian Streich und das Freiburger Umfeld für Spieler tun, wie sie die besser machen, gilt in der Fußballrepublik als vorbildlich. Der "Spielerbessermacher" Streich hat mit Vincenco Grifo, Nico Schlotterbeck, Nils Petersen oder aktuell Michael Gregoritsch - um nur ein paar Namen zu nennen - auch den SC Freiburg noch besser gemacht. Es wäre aber irreführend, diesen Freiburger Weg allein Christian Streich zuzuschreiben - im Freiburger Umfeld, im Management, im Staff, im Trainerstab, ist man, um ein altes Wortspiel aufzugreifen, "symbadisch". Natürlich haben auch die "Symbadischen" Konflikte, die sie austragen müssen. Aber sie kriegen das geregelt, ohne wochenlang die Gazetten zu füllen.

In der Fußball-Bundesliga steht für Baden-Württemberg das Spiel des Jahres an: Der VfB Stuttgart trifft im Landesduell am Samstag auf den SC Freiburg.

Auch der VfB hat das mittlerweile verstanden und mit Sven Mislintat einen gefunden, der wiederum wertzuschätzen weiß, was in Freiburg geleistet wird. Aber für den VfB ist der Weg dorthin noch meilenweit. Egal ob die Freiburger das "Hinspiel" am Samstag gewinnen oder verlieren, für mich geht der inoffizielle baden-württembergische Meistertitel im Fußball jetzt schon seit Jahren an die Dreisam. Und das wird auch noch einige Jahre so bleiben - mindestens so lange, wie Christian Streich dort die Pressekonferenzen macht.