Nach der 1:2-Pleite beim FC Bayern München erntete Christian Streich, der Trainer des SC Freiburg, ein großes Lob von Bayern-Coach Hansi Flick. Streich nahm die Reminiszens allerdings mit gemischten Gefühlen auf.

"Christian Streich hat eine sehr gute Idee, wie er Fußball auf dem Platz sehen möchte. Er hat Spieler, die er immer an ihre Grenzen bringt und weiterentwickelt. Es ist eine herausragende Arbeit, die dort geleistet wird. Ich freue mich immer, wenn ich Christian und die anderen sehe, weil es ein sehr sympathischer Verein ist", sagte Flick, der die Bayern in der letzten Saison zum historischen Triple-Gewinn geführt hatte.

"Ich bin schon ewige Zeiten Fan von Freiburg"

Auch der SC Freiburg sei ihm sehr sympathisch, so Flick weiter: "Ich finde, der kompletten Verein tut der Bundesliga gut. Ich bin schon ewige Zeiten Fan von Freiburg. Wie sie gemeinsame Fußball leben ist herausragend."

Streich nahm das Lob zwar gerne an, noch lieber allerdings wären ihm Punkte gewesen. Nach dem unglücklichen 1:2 (0:1) bei Bayern München war er trotzdem stolz auf seine Mannschaft. Doch in die Zufriedenheit über die starke Leistung mischte sich Ärger über den entgangenen Punkt und drei Ausfälle. "Du verlierst so knapp, hast drei Sechser, die weg sind - das ist nicht erfreulich", sagte Streich.

Bangen um Baptiste Santamaria

Bei Baptiste Santamaria (rechtes Knie) konnte er zwar vorsichtig Entwarnung geben, einen Kreuzbandriss schloss Streich aus: "Aber wir müssen damit leben, dass er die nächsten Spiele ausfällt." Bei Amir Abrashi sehe es dagegen "nicht so gut aus", eine Diagnose konnte Streich aber noch nicht abgeben. Zumindest Nicolas Höfler fehlt nach seiner fünften Gelben Karte nur am Mittwoch (20:30 Uhr) gegen Eintracht Frankfurt.

Umwerfen, da ist sich Streich sicher, werden die personellen Rückschläge und die erste Niederlage nach sieben Ligaspielen mit fünf Siegen sein Team nicht. "Wir sind eng beieinander, eine stabile, verschworene Einheit", sagte er und versprach: "Wir werden eine Mannschaft auf den Platz bringen, die alles geben und fighten wird."