Christian Günter: Mit Streich nochmal ins Finale

Am Mittwochabend spielt der SC Freiburg gegen den VfL Bochum um das Halbfinalticket im DFB-Pokal. Kapitän Christian Günter kann bereits auf Pokal-Erfolge mit dem SC zurückblicken.

Es ist eine besondere Woche für Christian Günter: Am Montag feierte der Kapitän des SC Freiburg seinen 29. Geburtstag, am Wochenende spielen sie gegen die punktgleichen Leipziger um die Europapokal-Plätze der Bundesliga. Zwischen Torte und Topspiel steht am Mittwochabend (20:45 Uhr, live in der ARD) ein weiteres wichtiges Spiel an: das Viertelfinale im DFB-Pokal gegen den VfL Bochum.

Das zweite Mal ins Halbfinale?

Das Spiel in Bochum ist das einzige Bundesliga-Duell in diesem Viertelfinale. Der SC Freiburg ist allein schon aufgrund seiner Tabellensituation der Favorit in dieser Partie. Christian Günter bleibt aber bescheiden. "Das wird kein Selbstläufer in Bochum", sagt er im Interview mit SWR Sport. Der Halbfinaleinzug wäre historisch: Erst einmal konnten die Freiburger die Runde der letzten Vier erreichen: Im Jahr 2013 musste sich die Streich-Auswahl dem VfB Stuttgart mit 1:2 geschlagen geben. Christian Günter saß nur auf der Bank.

Wie 2011 mit Christian Streich zum Titel

Trotzdem kann Günter auf Pokal-Erfolge mit seinem SC Freiburg zurückblicken, wenn auch nicht mit den Profis. Zwei Jahre vor dem Pokal-Halbfinale konnte er mit der U19 gegen Hansa Rostock mit einem 5:4 im Elfmeterschießen den DFB-Pokal der Junioren gewinnen. Sein Trainer damals: Christian Streich, der bis 2012 als Trainer der A-Jugend tätig war.

"Ich glaube, er kann auf jeden Fall Finale", schlussfolgert Günter. Gleichzeitig erinnert er sich an das besondere Erlebnis in Berlin: "Das Gala-Bankett vor dem Spiel, die Siegerehrung im Olympiastadion mit Fans, das war schon außergewöhnlich", erinnert sich Günter. "Das hat den Hunger geweckt, irgendwann selber in so einem Finale stehen zu können."

2011 gewann der SC Freiburg den A-Junioren-Pokal gegen Hansa Rostock. Mit dabei: Trainer Christian Streich und Christian Günter. imago images IMAGO / Team 2

Historisches möglich für den SC Freiburg

Im Finale stand der Sport-Club noch nicht, die Chancen stehen in dieser Saison aber so gut wie nie zuvor. Durch das Aus des FC Bayern München und von Borussia Dortmund sind die Chancen auf einen Freiburger Pokal-Erfolg so groß wie lange nicht mehr. Das ist auch Christian Günter bewusst, dennoch hält er sich mit Traumszenarien zurück. "Wenn man diese Runde weiterkommt, muss das Halbfinale auch erstmal gespielt werden", mahnt der Kapitän. Und trotzdem: Diese Woche könnte eine ganz Besondere werden. Nicht nur für das Geburtstagskind, sondern für den gesamten SC Freiburg.