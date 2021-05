per Mail teilen

Am Mittwoch hat Bundestrainer Joachim Löw seinen EM-Kader bekanntgegeben. Mit dabei ist Christian Günter vom SC Freiburg. Die Nominierung sieben Jahre nach seinem ersten und bislang einzigen Länderspiel ist auch für ihn eine "riesen Überraschung und Ehre", wie er im SWR Sport-Interview verriet.

Beim SC Freiburg ist Christian Günter ein absoluter Leistungsträger. Als Kapitän geht er nicht nur mit seiner enormen mentalen Stärke voran, sondern hat in den zwei vergangenen Saisons auch spielerisch noch einmal zugelegt. Diese Entwicklung hat auch Bundestrainer Joachim Löw verfolgt und nun mit der EM-Nominierung Günters gewürdigt. "Das Erlebnis mitzumachen, für die Nationalmannschaft bei einer Europameisterschaft mit dabei zu sein, das wird mir keiner mehr in meinem Leben nehmen", freute sich Günter im Interview mit SWR Sport. Deshalb auf seinen wohlverdienten Urlaub nach einer kräfteraubenden Saison zu verzichten, nehme er gerne in Kauf.

Erster Länderspieleinsatz nach sieben Jahren

Dass ihn Löw bei seiner Kaderplanung für die EM berücksichtigt, hat Günter überrascht. Denn sein letzter und bislang einziger Einsatz für die A-Nationalmannschaft ist sieben Jahre her. Damals wurde Günter beim 0:0 im Testspiel gegen Polen in der 81. Minute eingewechselt. "Körperlich war ich da noch nicht so gut beieinander. Klar, ich war auch jung, gerade 20. Deswegen war es damals schon eine riesen Überraschung, eine riesen Ehre und es freut mich, dass es jetzt, so viele Jahre später, wieder klappt."

Günter reist mit bescheidenen Ansprüchen zur Europameisterschaft

Gerade weil sein letztes Länderspiel sieben Jahre her ist und die meisten seiner Nationalmannschafts-Kollegen deutlich mehr internationale Erfahrung haben, reist Günter mit großer Demut zur EM. "Ich mach' nicht den großen Macker und meine, ich muss in jedem Spiel auf dem Platz stehen. Ich werde die Rolle einnehmen, die der Bundestrainer für mich vorsieht. Ob es dann auf dem Platz ist, oder der Bank, oder auch mal auf der Tribüne. Dann soll es so sein", sagte Günter. Und weiter: "Es ist schon eine Ehre dabei zu sein und da werde ich alles geben und ich freu mich einfach drauf."

Günter rechnet Deutscher Nationalmannschaft gute Chancen aus

Wie weit es für die Deutschen und Günter bei seiner EM-Premiere geht, darauf will sich der SC-Kapitän nicht festlegen. Aber er rechnet dem Team von Löw gute Chancen aufs Halbfinale, oder gar Finale, aus. "Das wäre ein Traum, wenn wir da schlussendlich landen. Die Gruppe ist sehr, sehr schwer. Aber ich glaube, wenn wir die Mentalität auf den Platz bringen, die Qualität, die wir fußballerisch in unseren Reihen haben, dann ist vieles möglich", liebäugelte Günter. Dabei will auch er seinen Beitrag leisten. Gewohnt bescheiden, aber immer mit Vollgas.