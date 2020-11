per Mail teilen

Der langjährige Freiburger Matthias Ginter scheint sich nach der starken Saison bei Mönchengladbach in den Fokus europäischer Topklubs gespielt zu haben: Atletico Madrid, Chelsea und Inter. Doch ein Mann hat was dagegen.

Gladbachs Sportdirektor Max Eberl schob einem möglichen Wechsel von Leistungsträgern einen Riegel vor. "Es ist das erste Mal, dass wir keinen unserer Eckpfeiler verkaufen werden und den Kader so zusammenhalten", äußerte sich Eberl gegenüber der Westdeutschen Zeitung. Unter Trainer Marco Rose qualifizierten sich die Fohlen erstmals seit 2016/2017 wieder für die Champions League.

Mit Mats Hummels bester Verteidiger der Bundesliga

Als Eckpfeiler kann man den gebürtigen Freiburger und Weltmeister von 2014 zweifellos bezeichnen: 31 Mal stand Ginter für Mönchengladbach (kicker-Note 2,85) in der vergangenen Saison für die Gladbacher auf dem Platz. Gemessen an dieser Benotung war er gemeinsam mit BVB-Mann Mats Hummels bester Verteidiger der Bundesliga.

Die Auftritte scheinen nun das Interesse internationaler Großklubs auf den 1,91 Meter großen Innenverteidiger gezogen zu haben. Laut kicker-Informationen Atletico Madrid, der FC Chelsea und Inter Mailand.

Inter in der Pole Position?

Der Vertrag von Ginter läuft in Gladbach noch bis 2021, enthalten darin ist eine Verlängerungsoption bis 2022. Die besten Karten scheint Inter Mailand zu haben, kürzlich erst sicherte sich der Champions-League-Sieger von 2010 für kolportierte 45 Millionen Euro Achraf Hakimi von Borussia Dortmund - und das trotz Corona-Krise. Auch die vermeintlichen anderen Interessenten Atletico und Chelsea spielen kommende Saison in der Königsklasse. Doch Einsätze in der Champions League wären einem der besten Verteidiger der Liga auch bei Borussia Mönchengladbach garantiert.