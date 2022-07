Das sind die Gewinner der Vorbereitung beim SC Freiburg

Die Vorbereitung ist vorbei. Am Sonntag startet der SC Freiburg mit dem Pokalspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern in die kommende Saison. Vier Spieler konnten in den Testspielen besonders punkten.

Der SC Freiburg blieb auch im letzten Testspiel der Vorbereitung gegen den französischen Erstligisten Racing Straßburg ungeschlagen. Damit wahrte das Team um Trainer Christian Streich, das sich eingespielt präsentierte, seine weiße Weste.

Das langjährige Problem der Freiburger, sich vor jeder Saison komplett neu aufstellen zu müssen, ist bereits seit letztem Sommer passé. Der Breisgau avanciert mehr und mehr zu einer guten Adresse im deutschen Profifußball. Zwar musste Trainer Christian Streich in der Vorbereitung mit Verletzungen und Abgängen umgehen, das Grundgerüst der Mannschaft konnte aber beisammen gehalten werden. Optimale Voraussetzungen für eine gelungene Vorbereitung, in der sich vor allem vier Spieler in den Vordergrund spielten. Gut möglich also, dass es beim Pokalspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern zu Überraschungen in der Startformation kommt.

Neuzugang Ritsu Doan mit starkem Start

Schon nach der Verpflichtung des japanischen Nationalspielers Ritsu Doan zeigte sich SC-Sportdirektor Klemens Hartenbach überzeugt: "Ritsu ist technisch sehr veranlagt, kann Eins gegen Eins und weiß auch torgefährlich zu werden. Er bringt ein gutes räumliches Verhalten und Energie auf den Platz". Das bestätigte der 24-Jährige prompt in der Saisonvorbereitung und überzeugte auf der rechten Außenbahn. Doan ist ein Unterschiedsspieler und sorgt mit seiner Spielfreude für viel Wirbel. Das zeigte er unter anderem bei seinem Treffer im Test gegen Straßburg und beim Torerfolg und Assist gegen St. Gallen.

Siquet brilliert gegen Vallecano, aber auch Sildillia glänzt

Er kam bereits im Winter zum Sport-Club, nun hat er sich in den Vordergrund gespielt: Hugo Siquet. Zum Abschluss des Trainingslagers in Schruns hatte Christian Streich sich zur aktuellen Situation des Belgiers noch so geäußert: "Er sammelt gerade viele Erfahrungen, auch Enttäuschungen." Als Rechtsverteidiger musste sich der 20-Jährige in Freiburg hinter Lukas Kübler, Kiliann Sildillia und Jonathan Schmid einreihen und sollte deshalb künftig als Alternative auf der linken Abwehrseite eingesetzt werden. An Kapitän Christian Günter vorbeizukommen, scheint jedoch unmöglich. Gegen Rayo Vallecano kam dann die im Fußball berüchtigte Wende: Siquet - erst hinten links, dann rechts eingesetzt - avancierte mit einem Tor und zwei Assists zum Mann des Spiels und war auffälligster Spieler der Partie.

Dabei glänzte Siquet insbesondere durch clevere Laufwege vom linken Flügel auf den kurzen Pfosten, seine Übersicht und den Drang zum Tor. Fast alle offensiven Aktionen im Testspiel liefen über den jungen Belgier, der damit bewies, dass er in seiner etatmäßigen Rolle sehr wohl ein Gewinn sein kann. Für die Startelf dürfte es noch nicht reichen, aber sie scheint näher denn je.

Aber auch Kiliann Sildillia, sein Konkurrent auf der rechten Abwehrseite, zeigte sein Können in der Saisonvorbereitung. Vor allem gegen Rennes lieferte der französische U20-Nationalspieler ein starkes Spiel, wirkte defensiv sicher und konzentriert. Er überzeugte durch seine Aggressivität gegen den Ball und ein sauberes Passspiel. Sildillia war defensiv deutlich präsenter als Siquet. Auch offensiv schaltete sich der 20-Jährige, der letzte Saison auf sieben Bundesligaeinsätze kam, immer wieder gewinnbringend ein und nutzte seine Schnelligkeit und Physis voll aus. Geht es nach den Auftritten in den Testspielen, ist Kiliann Sildillia momentan vermutlich Rechtsverteidiger Nummer Eins im Freiburger Kader und damit einer der Gewinner der Vorbereitung.

Wer setzt sich am Ende im Kampf um den Platz in der Startelf durch? Kiliann Sildillia, der vor allem im Test gegen Rennes auffiel ... IMAGO IMAGO / Eibner Bild in Detailansicht öffnen ... oder der 20-jährige Hugo Siquet? Er konnte vor allem gegen Rayo Vallecano überzeugen und wurde mit zwei Vorlagen und einem Tor Mann des Spiels. IMAGO IMAGO / ULMER Pressebildagentur Bild in Detailansicht öffnen

Daniel-Kofi Kyereh doch von Beginn an?

Viele wollten ihn, der SC Freiburg hat ihn: Daniel-Kofi Kyereh. Dass der 26-Jährige seine Chance in der Bundesliga nutzen will, wurde schnell deutlich. Zwar verpasste Kyereh den Großteil der Freiburger Vorbereitung, was man sah, machte aber Lust auf mehr. Der Ghanaer verinnerlicht das Freiburger System immer besser und bewies das bei seinen ersten 15 Minuten im SC-Dress prompt mit einem Treffer: Kyereh wurde im letzten Testspiel der Breisgauer gegen Racing Straßburg eingewechselt und traf per Kopf zum 3:3-Endstand. Nicht nur deshalb bekam der Offensivmann Lob von seinem neuen Trainer Christian Streich. Ein starker erster Kontakt, frühes Gegenpressing, herausragende Technik und Übersicht: All das vereint der Neuzugang vom FC St. Pauli.

Der 57-jährige Coach stellte zwar klar, dass "Kyereh noch Zeit braucht", die Präsenz und der Treffer des 26-Jährigen machten aber deutlich, wie wichtig er trotz Trainingsrückstand für die Mannschaft sein kann. Nach dem Mittelfußbruch von Lucas Höler und der Sprunggelenkblessur von Michael Gregoritsch scheint ein Startelfdebüt schneller möglich, als zunächst erwartet.