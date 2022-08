Vincenzo Grifo feierte in Stuttgart eine Bundesliga-Premiere: Zum ersten Mal schoss der Freiburger in der höchsten Spielklasse ein Tor mit seinem linken Fuß.

Es ist die elfte Minute im Baden-Württemberg-Duell. Der SC Freiburg ist zu Gast beim VfB Stuttgart. Im Rücken von Stuttgarts Verteidiger Mavropanos enteilt Vincenzo Grifo und schiebt den Ball über die Linie. Mit Links. Eine Premiere.

Erstaunlich, denn immerhin ist er aktuell mit insgesamt 36 Toren Freiburgs drittbester Bundesligatorschützen. "Ich hab noch überlegt, ob ich mit dem Kopf drangehe, weil der Platz sehr nass und sehr hart war", schildert der 29-Jährige die Szene im Spiel beim VfB Stuttgart, "ich hab mich dann doch umentschieden. Und das war dann die richtige Entscheidung".

Standardtore sind das Markenzeichen von Vincenzo Grifo

Eigentlich ist der gebürtige Pforzheimer ein Mann für die Standards. Mehr als die Hälfte seiner Treffer waren Freistoß- oder Elfmetertore. Aber Grifo kann's eben auch mit links. "Ich mein, von drei Metern muss ich mich fast schämen, wenn ich den nicht reinbekomme", erzählt er schmunzelnd im Gespräch mit SWR Sport. "Ich weiß nicht, wie viele Tore ich geschossen habe, bestimmt einige. In der 2. Liga, in der Regionalliga und sicherlich auch in der Jugend. Aber ich habe noch keins mit links gemacht."

Linkstor in der 2. Liga

Das stimmt so allerdings nicht, denn sein erstes und bis zum Wochenende letztes "Linkstor" schoss der Techniker bereits vor sechs Jahren gegen Arminia Bielefeld - im März 2016. Damals kämpfte der SC in der 2. Bundesliga um die Rückkehr ins Oberhaus und Vincenzo Grifo brachte den Sport-Club in der 39. Minute in Führung. Mit Links. Zum ersten Mal. Zehn Spieltage später konnten die Breisgauer dann die Meisterschaft feiern.

Freiburg international

Seitdem behauptet sich der SC in der Bundesliga. In der vergangenen Saison schafften die Breisgauer den Sprung ins internationale Geschäft und hoffen in der Europa League jetzt auf spannende Gegner. "Manchester United, Arsenal London, AS Rom - da gibt es viele große Namen", freut sich Vincenzo Grifo auf die Auslosung am Freitag, "vielleicht erwischen wir einen und dann können wir hier eine Sensation starten." Und vielleicht gibt es dann auch da eine Premiere: Das erste internationale Linkstor von Vincenzo Grifo.